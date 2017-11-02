У Києві дитина викликала поліцію, "щоб врятувати брата від батька"

Копирайт изображения Патрульна поліція України / Facebook Image caption У поліції кажуть, що батько дітей "мав ознаки сп'яніння"

У Києві 13-річний підліток викликав патрульних, аби врятувати молодшого брата від знущань батька, повідомила патрульна поліція України у Facebook.

Старший брат подзвонив у поліцію і попросив патрульних "якомога швидше приїхати та допомогти", оскільки батько бив його 10-річного брата, розповіли в поліцію.

Виклик надійшов вдень 31 жовтня.

Поліцейські розповідають, що коли прибули на виклик, у квартирі перебували двоє неповнолітніх дітей та їхній батько.

"У помешканні було брудно, а хлопчики виглядали недоглянутими. Діти розповіли, що їхня мама зараз перебуває у лікарні і живуть вони з татом", - зазначили в поліції.

Як з'ясувалося, батько має пристрасть до алкоголю і на момент приїзду патрульних теж мав ознаки сп'яніння", - додали там.

Патрульні оглянули обох дітей, у молодшого хлопчика виявили синці на скроні та в ділянці тім'я.

Інспектори викликали на місце швидку допомогу та працівників відділу ювенальної превенції. Про випадок також повідомили бабусю хлопчиків, кажуть в поліції.

Обох дітей у супроводі патрульних госпіталізували.

Зараз цією справою "займаються відповідні служби", додали в поліції.