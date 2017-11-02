СБУ каже, що затримала екс-посадовця Грузії, який був у розшуку
Служба безпеки України повідомила, що затримала колишнього грузинського посадовця, який перебуває у міжнародному розшуку.
Імені цього посадовця у СБУ не назвали. Однак раніше грузинські ЗМІ повідомляли, що на в`їзді до України затримали екс-керівника військової поліції міноброни Грузії Мегіса Кардаву, якого розшукує Інтерпол.
За повідомленнями, Кардаву звинувачують у Грузії у вбивствах, тортурах ув`язнених та організації таємного стеження за політичними опонентами.
Повідомляли також, що він перебував у найближчому оточенні екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.
Однак сам пан Саакашвілі категорично це заперечив.
"Цього "найближчого соратника" я точно ніколи не зустрічав і знаю про його існування тільки з преси", - написав він напередодні у Facebook.
У СБУ повідомили, що вилучили у затриманого два підробленні українські паспорти, по одному ‒ громадянина Латвії та Беліза, оформлені на різні прізвища, але з його фотографією, а також фальшиве посвідчення моряка.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту терміном 40 діб. Розпочато процедуру його екстрадиції на батьківщину, додали в СБУ.