СБУ каже, що затримала екс-посадовця Грузії, який був у розшуку

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Служба безпеки України повідомила, що затримала колишнього грузинського посадовця, який перебуває у міжнародному розшуку.

Імені цього посадовця у СБУ не назвали. Однак раніше грузинські ЗМІ повідомляли, що на в`їзді до України затримали екс-керівника військової поліції міноброни Грузії Мегіса Кардаву, якого розшукує Інтерпол.

За повідомленнями, Кардаву звинувачують у Грузії у вбивствах, тортурах ув`язнених та організації таємного стеження за політичними опонентами.

Повідомляли також, що він перебував у найближчому оточенні екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

Однак сам пан Саакашвілі категорично це заперечив.

"Цього "найближчого соратника" я точно ніколи не зустрічав і знаю про його існування тільки з преси", - написав він напередодні у Facebook.

У СБУ повідомили, що вилучили у затриманого два підробленні українські паспорти, по одному ‒ громадянина Латвії та Беліза, оформлені на різні прізвища, але з його фотографією, а також фальшиве посвідчення моряка.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту терміном 40 діб. Розпочато процедуру його екстрадиції на батьківщину, додали в СБУ.