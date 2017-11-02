На Сумщині затримали голову суду "через хабар у $26 тис"
- 2 листопада 2017
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Email
-
Поділитися
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
-
-
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
-
Google+Поділіться цим Google+
-
ВКонтактеПоділіться цим ВКонтакте
-
LiveJournalПоділіться цим LiveJournal
-
Мой МирПоділіться цим Мой Мир
-
ОдноклассникиПоділіться цим Одноклассники
-
Поділіться цимЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
НАБУ повідомило, що його прокурори затримали голову Господарського суду Сумської області під час одержання хабара у 26,6 тисячі доларів.
Імені судді у НАБУ не назвали, однак на офіційному сайті суду зазначено, його очолює Олександр Коваленко.
За версією слідства, суддя "вимагав гроші за винесення рішення... в інтересах будівельної компанії".
За місцем роботи та проживання судді проводять слідчі дії.
Вирішується питання про висунення йому підозри, заявили у НАБУ.