На Сумщині затримали голову суду "через хабар у $26 тис"

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НАБУ повідомило, що його прокурори затримали голову Господарського суду Сумської області під час одержання хабара у 26,6 тисячі доларів.

Імені судді у НАБУ не назвали, однак на офіційному сайті суду зазначено, його очолює Олександр Коваленко.

За версією слідства, суддя "вимагав гроші за винесення рішення... в інтересах будівельної компанії".

За місцем роботи та проживання судді проводять слідчі дії.

Вирішується питання про висунення йому підозри, заявили у НАБУ.