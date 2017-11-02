Новим міністром оборони Британії став Гевін Вільямсон

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Новим міністром оборони Британії призначили Гевіна Вільямсона, який до цього був партійним парламентським організатором.

Це сталося після несподіваної відставки колишнього голови відомства Майкла Феллона.

Пан Феллон подав у відставку, визнавши, що його поведінка у минулому може "не відповідати" стандартам, прийнятним для британських військових.

Цього тижня він вибачився за те, що 15 років тому поклав руку на коліно журналістки.

Гевін Вільямсон до свого призначення займався забезпеченням партійної дисципліни в Палаті громад.

Майкла Феллон став першим політиком, який подав у відставку на фоні звинувачень у сексуальних домаганнях в британському парламенті, які в тому числі заторкали і пана Феллона.

Він розповів ВВС, що те, що було "прийнятним 15, 10 років тому, сьогодні вочевидь неприйнятно".

"Тепер парламент має поглянути сам на себе, і прем'єр-міністр дуже чітко заявила, що поведінку (у парламенті. - Ред.) слід удосконалити", - сказав він.