Дастіна Гоффмана звинуватили у сексуальних домаганнях

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Письменниця Анна Грем Гантер звинуватила актора і режисера Дастіна Гоффмана у сексуальних домаганнях. За її словами, у 1985 році, коли Анні було 17, під час зйомок одного із фільмів Гоффмана він мацав її і говорив про секс із нею.

"Він відверто фліртував, схопив мене за сідниці, говорив про секс зі мною ", - розповіла вона виданню The Hollywood Reporter.

Актор вибачився і сказав, що шкодує, "якщо поставив жінку у незручне становище".

"Я вкрай поважаю жінок і це жахливо, якщо будь-які мої дії могли поставити її у незручне становище. Я вибачаюсь. Це не відображає, якою людиною я є", - прокоментував він виданню оприлюднену заяву.

BBC зв'язалося із представниками Дастіна Гоффмана, щоб отримати від актора відповідь на ці звинувачення.

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Раніше актор Ентоні Репп звинуватив у сексуальних домаганнях актора Кевіна Спейсі.

У своєму зверненні у відповідь пан Спейсі зізнався, що він гей.

Зізнання не пом'якшило ситуцію, а навпаки викликало хвилю критики.

Через скандал Міжнародна телевізійна академія заявила, що "у світлі нещодавніх подій" забере спеціальну Міжнародну нагороду "Еммі", призначену для актора.

А компанія Netflix вирішила завершили серіал "Картковий будинок".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Бретт Ретнер

Тим часом шість жінок звинуватили у домаганнях Бретта Ретнера, режисера серії фільмів "Година пік" та стрічки "Люди Ікс: Остання битва".

Одна з них, Наташа Генстридж, розповіла, що якось режисер не дозволив їй піти з його квартири у Нью-Йорку і примусив її до сексу. Тоді жінці було 19 років.

Юрист пана Ретнера від імені режисера відкинув всі звинувачення.

Копирайт изображения AFP Image caption Мішель Орескес

Старшого редактора Національного громадського радіо США, а у минулому журналіста New York Times та віце-президента Associated Press, Мішеля Орескеса звинуватили в тому, що він грубо і несподівано цілував жінок під час ділових зустрічей.

Дві заявниці надали інформацію Washington Post анонімно.

У відповідь пан Орескес подав у відставку, не коментуючи заяв жінок.