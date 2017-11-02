Дастіна Гоффмана звинуватили у сексуальних домаганнях
Письменниця Анна Грем Гантер звинуватила актора і режисера Дастіна Гоффмана у сексуальних домаганнях. За її словами, у 1985 році, коли Анні було 17, під час зйомок одного із фільмів Гоффмана він мацав її і говорив про секс із нею.
"Він відверто фліртував, схопив мене за сідниці, говорив про секс зі мною ", - розповіла вона виданню The Hollywood Reporter.
Актор вибачився і сказав, що шкодує, "якщо поставив жінку у незручне становище".
"Я вкрай поважаю жінок і це жахливо, якщо будь-які мої дії могли поставити її у незручне становище. Я вибачаюсь. Це не відображає, якою людиною я є", - прокоментував він виданню оприлюднену заяву.
BBC зв'язалося із представниками Дастіна Гоффмана, щоб отримати від актора відповідь на ці звинувачення.
Раніше актор Ентоні Репп звинуватив у сексуальних домаганнях актора Кевіна Спейсі.
У своєму зверненні у відповідь пан Спейсі зізнався, що він гей.
Зізнання не пом'якшило ситуцію, а навпаки викликало хвилю критики.
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Через скандал Міжнародна телевізійна академія заявила, що "у світлі нещодавніх подій" забере спеціальну Міжнародну нагороду "Еммі", призначену для актора.
А компанія Netflix вирішила завершили серіал "Картковий будинок".
Тим часом шість жінок звинуватили у домаганнях Бретта Ретнера, режисера серії фільмів "Година пік" та стрічки "Люди Ікс: Остання битва".
Одна з них, Наташа Генстридж, розповіла, що якось режисер не дозволив їй піти з його квартири у Нью-Йорку і примусив її до сексу. Тоді жінці було 19 років.
Юрист пана Ретнера від імені режисера відкинув всі звинувачення.
Старшого редактора Національного громадського радіо США, а у минулому журналіста New York Times та віце-президента Associated Press, Мішеля Орескеса звинуватили в тому, що він грубо і несподівано цілував жінок під час ділових зустрічей.
Дві заявниці надали інформацію Washington Post анонімно.
У відповідь пан Орескес подав у відставку, не коментуючи заяв жінок.