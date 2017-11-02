Банк Англії вперше за 10 років підвищує ставку

Копирайт изображения AFP Image caption Банк Англії вперше від 2007 здорожчив кредити для економіки

Вперше за останні 10 років Банк Англії підвищив облікову ставку з 0,25% до 0,5%. Так центральний банк країни намагається впоратися із пришвидшенням інфляції, пов'язаної із брекзитом.

У вересні річна інфляція у Британії сягнула 3%. Це найвищий рівень від квітня 2012. Раніше керівництво Банку Англії очікувало, що цього року інфляція не повинна перевищити 2%.

Члени комітету з монетарної політики, які ухвалювали рішення, вважають, що перспектива виходу Британії із ЄС має "суттєвий вплив" на економічні очікування.

Там також вважають, що обмеження, що їх "брекзит" накладає на інвестиції та рух робочої сили, можуть потенційно вплинути на темпи зростання британської економіки.

Востаннє облікова ставка, яка визначає вартість кредитних ресурсів в країні, зростала напередодні фінансової кризи у 2007 році - до 5,75%.

Втрати Сіті

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Банку Англії побоюються, що вже наступного року фінансові установи почнуть переводити працівників і операції із лондонського Сіті

Напередодні заступник голови Банку Англії Сем Вудс на слуханнях у парламенті заявив, що британська фінансова галузь може втратити до 10 тисяч робочих місць вже у перший день після того, як країна вийде з ЄС. За його словами, це 2% від усіх працівників сфери фінансів та страхування у Британії і 3% від тих, хто працює в Лондоні.

Представник Банку Англії також назвав "вирогідним сценарієм" розрахунки консалтингової фірми Oliver Wyman, експерти якої рік тому прогнозували, що у довготерміновій перспективі фінансовий сектор країни може втратити 65-75 тисяч робочих місць після "брекзиту". Втім, за словами Сема Вудса, остаточні цифри залежатимуть від того, якими будуть кінцеві умови виходу Британії із ЄС.

Крім того, Банк Англії побоюється, що вже з наступного року фінансові установи можуть почати переводити своїх працівників та операційну діяльність до інших європейських країн, аби уникнути безладу, що може супроводжувати "брекзит" у березні 2019 року.

Втім, як нагадує економічний редактор ВВС Камаль Ахмед, "навіть якщо йтиметься про 75 тисяч робочих місць, Лондон все одно залишатиметься найбільшим фінансовим центром Європи, на який працюють близько 1 млн осіб".

З іншого боку, він цитує нещодавній твіт голови правління Goldman Sachs Ллойда Бланкфайна, який написав, що вже незабаром буде проводити все більше часу у Франкфурті, ніж у Лондоні, попри те, що саме у британській столиці американський інвестиційний банк будує нову штаб-квартиру.

Рішення Банку Англії і заяви одного з його керівників пролунали на тлі суперечки між британським урядом і опозиційними депутатами. Лейбористи вимагають надати парламентському комітету економічні дослідження, зроблені на замовлення уряду і пов'язані із тим, як брекзит може вплинути на британську економіку.

Раніше цього тижня уряд повідомив, що здійснив 58 економічних досліджень, що стосуються різних галузей - від аерокосмічної до туризму. Водночас урядовці заявили, що не оприлюднюватимуть їх, аби не поставити під загрозу черговий раунд переговорів щодо умов виходу із ЄС.