Колумбійський повстанець Тімоченко висуватиметься у президенти

Копирайт изображения Reuters Image caption Із повстанців - у кандидати в президенти. Такий шлях пройшов Родріґо "Тімоченко" Лондоньйо

Лідер демобілізованого повстанського ліворадикального угруповання ФАРК Родріґо Лондоньйо на прізвисько Тімоченко оголосив, що висуватиметься у президенти країни на виборах 2018 року на чолі власної партії.

58-річний Тімоченко очолив ФАРК (повна назва - "Революційні збройні сили Колумбії") у 2011 році. Минулого року він підписав мирну угоду із владою країни.

Його шанси очолити країну - невеликі, оскільки, згідно з опитуваннями, багато колумбійців досі сумніваються у прихильності членів ФАРК до миру і не дуже охочі бачити колишнього повстанця своїм президентом.

Праві політичні сили раніше дуже критично відреагували на мирну угоду, підписану Тімоченко і чинним президентом Хуаном Мануелем Сантосом. Зокрема, невдоволені вони і тим, що колишні повстанці можуть висуватися у президенти, не відбувши тюремних термінів.

За понад 50 років збройного конфлікту між повстанцями ФАРК, урядовими військами і правими воєнізованими формуваннями загинули більше 260 тисяч людей.

Партія, сформована на базі ФАРК, зберегла ту ж абревіатуру, проте розшифровується по-іншому - як "Революційні альтернативні сили простих людей", а не "Революційні збройні сили Колумбії".

Від повстанця до політика

Тімоченко, який отримав своє прізвисько на честь радянського маршала Семена Тимошенко, змінив Альфонсо Кано на посаді командувача ФАРК після того, як останній загинув від рук колумбійських військових.

Невдовзі після цього він дав зрозуміти, що хоче розпочати мирні переговори із урядом країни.

Після чотирьох років переговорів дві сторони дійшли згоди, проте колумбійці відхилили мирні пропозиції на референдумі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Хуан Мануель Сантос (ліворуч), кубинський лідер Рауль Кастро (у центрі) і Тімоченко (ліворуч)

Переглянуту угоду президент Сантос і Тімоченко підписали 24 листопада 2016 року. Пізніше її схвалив конгрес країни.

За нею, ФАРК погодилася скласти зброю і переформуватися у політичну партію.

Вони офіційно перестали бути збройним угрупованням на урочистій церемонії 27 червня цього року, що позначило завершення процесу роззброєння.

На церемонії Тімоченко вигукнув: "Прощавай, зброє! Прощавай, війна!"

Разом із Тімоченко у віце-президенти Колумбії балотуватиметься його товаришка - Імельда Даза Котец, що провела більше 20 років у екзилі в Швеції.

Перший тур президентських виборів у Колумбії запланований на 27 травня 2018 року.

Чинний президент Хуан Мануель Сантос також висувається на наступний термін.

ФАРК висуватиме своїх кандидатів у палату представників і сенат, адже згідно із мирною угодою, колишнім повстанцям гарантували по п'ять місць у кожній палаті.