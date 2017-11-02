На комп'ютері бін Ладена знайшли мультфільми і ролики з Youtube

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ЦРУ оприлюднило чергову порцію файлів, які виявили на комп'ютері лідера "Аль-Каїди" Усами бін Ладена після його вбивства.

Серед матеріалів - особистий щоденник бін Ладена, записи його виступів, а також сімейні відео, зокрема відеозапис із весілля сина лідера "Аль-Каїди" Хамзи, мультфільми та ролики з YouTube.

Деякі матеріали не оприлюднили через інтереси національної безпеки. Також не виклали пошкоджені файли, матеріали, що порушують авторські права та порнографію.

Це вже четверта публікація файлів Усами бін Ладена. Директор ЦРУ Майк Помпео повідомив, що в четвер оприлюднили 18 тисяч документів, 79 тисяч аудіофайлів і фотографій, а також понад 10 тисяч відеозаписів.

"Публікація [...] дасть американцям можливість отримати більш широке уявлення про плани та діяльність цієї терористичної організації. ЦРУ продовжить шукати спосіб надати більше інформації американському народу і врахує наші обов'язки щодо захисту національної безпеки", - йдеться у заяві пана Помпео.

ЦРУ вже оприлюднило 470 тисяч файлів з комп'ютера бін Ладена.

Що ми дізналися про сина бін Ладена - Хамзу?

Серед відеозаписів - ролик з весілля Хамзи. Аналіз об'єктів на відео дозволяє припустити, що його зняли в Ірані. Раніше у відкритому доступі були лише дитячі відео Хамзи.

На відео можна розгледіти Хамзу - з вусами і без бороди, в білому головному уборі - сидить на килимі з декількома чоловіками, а ззаду чоловік читає вірші з Корану.

Самого бін Ладена на відео немає, але один із присутніх каже, що "батько нареченого, принц моджахедів" радіє весіллю сина.

На відео також можна побачити елементи декору з червоних куль в формі серця і весільні частування, що складаються з фруктів, пляшок коли, цукерок і чаю.

Хамзу бін Ладена називали можливим наступником батька на посту лідера "Аль-Каїди". В останні роки угруповання поширювала аудіозаписи з Хамзою, на яких він загрожує США, закликає повалити уряд Саудівської Аравії і підтримує джихадистів у Сирії.

Копирайт изображения AFP Image caption Хамза бін Ладен у листі просив батька зробити його своїм наступником

Що було у відеоколекції бін Ладена?

У лідера "Аль-Каїди" на жорсткому диску зберігалися мультфільми "Мураха Антц", "Тачки", "Курча Ципа" і "Три мушкетери", а також популярні на відеохостингу YouTube відео, одне з них набрало 854 мільйони переглядів - це "Чарлі знову вкусив мене за палець" і відео "Як вишиту квітку".

Також на комп'ютері була встановлена гра Final Fantasy VII.

Судячи із вмісту жорсткого диска, Усама бін Ладен дивився фільми і про себе: у нього знайшли три документальні фільми, в тому числі картину "Так де ж ти, Усама бін Ладен?"

Також лідер "Аль-Каїди" цікавився фільмами виробництва National Geographic: "Кун Фу - майстерність вбивства", "В зелених беретах" (про армію США) і "Найгірша отрута в світі" (про змій).

Як повідомляє ЦРУ, оприлюднені документи також показують різницю в ідеологічних переконаннях бойовиків "Аль-Каїди" і угруповання "Ісламська держава", яке сформувалося пізніше, а також суперечки всередині самої "Аль-Каїди".