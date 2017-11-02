Трамп висунув Джерома Пауелла на пост очільника ФРС

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Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про висунення Джерома Пауелла на пост голови Федеральної резервної системи.

Зараз це відомство очолює Джанет Єллен, яку призначили у 2014 році за колишнього президента США Барака Обаму.

Протягом останнього тижня його вважали найімовірнішим претендентом на цей пост.

Президент Трамп заявив, що Пана Пауелла поважають представники обох партій. Він закликав сенат ухвалити його кандидатуру.

"Я впевнений, що Джей достатньо мудрий та має лідерські риси, аби керувати нашою економікою попри будь-які виклики", - заявив президент Трамп, який називає пана Пауелла Джеєм.

До цього президент провів співбесіду з п'ятьма кандидатами на пост очільника ФРС, у тому числі із пані Єллен. За традицією президент зазвичай перепризначає керівника регулятора, але пан Трамп заявив, що він хоче "залишити свій слід".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Раніше пані Єллен стримано висловлювалася щодо можливого збільшення ставок від президентства Дональда Трампа та його заявленої політики.

Під час виборчої кампанії пан Трамп критикував політику, яку веде регулятор за Джанет Єллен. Зараз ФРС проводить політику щодо поступового підвищення ставок, які за період кризи 2008-2009 років знизили практично до нуля. Базова ставка в США зараз становить 1-1,25%. Пан Трамп дорікав ФРС, що вони штучно занижують ставки.

Проте аналітики зазначають, що пан Пауелл швидше за все продовжить цю політику регулятора. Наприклад, про це повідомив Джон Сільвія, головний економіст Well Fargo. На його думку, зміна очільника ФРС пройде легко.

На сайті Федерального резерву США оприлюднили звернення пана Пауелла, в якому він подякував пані Єллен та її попередника Бена Бернанке за можливість працювати за їхнього керівництва.

"Усередині Федерального Резерву ми розуміємо, що рішення у галузі грошової політики важливі для американських сімей і спільнот", - заявив він. Пан Пауелл обіцяв, що регулятор збереже незалежність.

Пан Пауелл - юрист за освітою, який був партнером у найбільшій інвесткомпанії Carlyle Group. З 2012 року він входив до ради керівників ФРС і брав участь у голосуванні за ключовою ставкою. У нього немає докторського ступеня з економіки на відміну від його попередників.