Ліга Європи: Зоря програла Герті

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Луганська "Зоря" поступилася німецькій "Герті" у четвертому турі Ліги Європи з рахунком 0: 2 в матчі групової стадії "Ліги Європи".

На виїзді українській команді забив голи на 16-й і 73-й хвилинах нападник німецького клубу Дейві Зельке.

Попри поразку, "Зоря" із шістьма очками залишилася у групі J на другому місці.

Лідером залишається шведський "Естерсунд", який у гостях поступився "Атлетику" - 0:1 - і має сім очіків. "Герта" із чотирма балами залишається на четвертій позиції.

Наступний матч луганчани гратимуть 23 листопада з "Естерсундом" у їхньому місті.