Іспанія вимагає арешту Пучдемона

Копирайт изображения EPA Image caption Карлес Пучдемон не з'явився до суду. Тепер його хочуть оголосити в загальноєвропейський розшук

Іспанський прокурор вимагає видати загальноєвропейський ордер на арешт усунутого з посади каталонського лідера Карлеса Пучдемона і чотирьох його помічників. Влада в Мадриді звинувачує їх в організації суперечливого референдуму про незалежність.

Усі п'ятеро не з'явилися за викликом до суду за звинуваченнями в організації заколоту, підривній діяльності й нецільовому використанні державних коштів.

Адвокат пана Пучдемона сказав, що зараз "несприятлива атмосфера" для його появи в суді.

Дев'ятеро інших представників регіонального уряду Каталонії з'явилися на виклик до суду, щоб відповісти на запитання слідчих.

Прокурори в Мадриді після їхніх свідчень попросили тримати під вартою вісьмох із них.

Від часу каталонського референдуму 1 жовтня, який влада Іспанії заборонила й оголосила незаконним, ту країну охопила конституційна криза.

Минулого тижня прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой запровадив у Каталонії пряме правління з Мадрида, розпустив каталонський парламент і скликав дострокові вибори на 21 грудня.

Таким чином Мадрид відповів на дії каталонського парламенту, який проголосив незалежність цього заможного регіону на північному сході Іспанії.

Каталонський уряд каже, що з тих 43% каталонських виборців, які взяли участь у референдумі, 90% підтримали незалежність.

Кого арештують?

Карлес Пучдемон зараз перебуває в Брюсселі і каже, що не повернеться до Іспанії, доки не отримає разом зі своїми чотирма колегами гарантій справедливого суду.

Федеральний прокурор Бельгії сказав, що застосує букву закону - як тільки отримає ордер на арешт, повідомляє агентство Еfe.

На додачу до Карлеса Пучдемона, прокуратура Іспанії вимагає від суддів Верховного суду Іспанії видати ордери на арешт його чотирьох помічників. Це такі політики:

Мерічей Серрет, міністр сільського господарства

Антоні Комін, міністр охорони здоров'я

Луїс Пуйг, міністр культури

Клара Понсаті, міністр освіти

Повідомляють, що дехто із цих каталонських політиків висловив готовність дати свідчення суддям за допомогою відеозв'язку. Бельгійський адвокат пана Пучдемона сказав агентству Reuters, що готовий співпрацювати з владою і Іспанії, і Бельгії.

У час, коли інші каталонські лідери давали свідчення в суді, Карлеса Пучдемона сфотографували в брюссельському кафе. Його фото в Twitter оприлюднило Національне радіо Іспанії.

Що сталося в суді?

Прокурори вимагали від судді в Мадриді посадити до в'язниці вісьмох із дев'ятьох звільнених з посад представників каталонського уряду, які добровільно з'явилися до суду.

У їх числі були віце-президент розпущеного уряду (Женералітату) Каталонії Уріол Жункерас, міністр внутрішніх справ Жоакім Форн, міністр закордонних справ Рауль Ромева і міністр юстиції Карлес Мундо.

Копирайт изображения AFP Image caption Члени поваленого уряду Каталонії

Дев'ятий екс-міністр Санті Віла має бути звільнений під заставу €50,000, за словами прокурорів. Він подав у відставку з посади міністра бізнесу до того, як парламент Каталонії у п'ятницю проголосував за незалежність.

Каталонським лідерам ще не висунуто офіційних обвинувачень. Їх звинувачують у заколоті, за що загрожує максимальне покарання 30 років ув'язнення.

Копирайт изображения AFP Image caption Під приміщенням суду зібралися протестувальники

Центральний банк Іспанії в четвер застеріг про значні ризики і збитки для економіки внаслідок нинішньої кризи.

Туристична індустрія вже відчуває падіння числа відвідувачів.

Економісти попереджають, що якщо кризи затягнеться, країні загрожує рецесія.