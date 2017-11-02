Белград: посла України звинуватили в намірах посварити Сербію з РФ

Копирайт изображения N1 Image caption Інтерв'ю посла викликало невдоволення МЗС Сербії

Представник сербського МЗС звинуватив посла України в Сербії в намірах зашкодити дружнім відносинам між Белградом і Москвою.

Так державний секретар Івіця Тончев відреагував на інтерв'ю посла Олександра Александровича порталу BIRN, у якому український дипломат звинуватив Росію в дестабілізації Європи.

У заяві, яку цитують сербські ЗМІ, пан Тончев звинуватив українського посла в тому, що він зловживає гостинністю сербів, а його "діяльність зводиться до марних спроб зіпсувати відносини між Республікою Сербією та Російською Федерацією".

З чого здійнявся галас?

В інтерв'ю для передплатного порталу BIRN, про яке повідомив сербський канал N1, посол України Олександр Александрович заявив, що "Росія здійснює підготовку сербських найманців, для того щоб вони вбивали українців".

За його версією, Москва "використала сербських екстремістів для спроби державного перевороту в Чорногорії", а також "заохочує сербський сепаратизм у Республіці Сербській, частині Боснії і Герцеговини, що населена переважно сербами, щоб дестабілізувати і ту країну".

"Росія використовує сербський фактор для того, щоб дестабілізувати Македонію. Росія відіграє активну роль у протистоянні косовських сербів й албанців. Росія продає літаки Сербії, для того, щоб створити напругу у відносинах із Хорватією", - сказав для BIRN посол України в Белграді.

Він додав: "Для Путіна не важлива Сербія... Президент Росії лише використовує Сербію як ще один інструмент для знищення Європи".

Сербські добровольці на сході Україні?

Представник МЗС Сербії назвав безпідставними заяви українського посла, зроблені для BIRN. А низку інтерв'ю, які пан Александрович раніше дав сербським ЗМІ, окреслив як скандальні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сербський і російський прапори на КПП по дорозі із Сімферополя до Севастополя у березні 2014 року

"Сербія веде збалансовану, коректну та послідовну зовнішню політику, яка дає серйозні результати, постійно покращуючи власну репутацію і зміцнюючи позиції в світі, що, як виглядає, не всіх влаштовує", - сказав Івіця Тончев.

Державний секретар сербського МЗС звернувся і до питання участі сербських добровольців у збройному конфлікті на сході Україні.

"Хотів би вам нагадати, що у війнах на території колишньої Югославії участь брали і громадяни України, з приводу чого Сербія офіційно ніколи не зверталася до Києва. Сербія поважає територіальну цілісність України та залишається прихильником політики кращих двосторонніх відносин", - сказав пан Тончев.

Представник МЗС Сербії закликав дипломатичне відомство України розглянути поведінку свого посла у Белграді.

"Сидіння на двох стільцях"

Сербські ЗМІ недавно опублікували інформацію, що на сході Україні і досі воюють сербські добровольці.

Сербія минулого року засудила кількох осіб за участь у збройному конфлікті на Донбасі, але їх покарали умовно або з мінімальним терміном у режимі домашнього арешту.

Як заявляла раніше прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабич, держава підтримує територіальну цілісність України, але відмовляється приєднатись до санкцій ЄС проти Росії.

Представник Європарламенту з питань Сербії Девід Макалістер заявив, що узгодження зовнішньої політики Сербії з ЄС і введення санкцій Російській Федерації є частиною переговорного процесу Белграда з Брюсселем.

Західні політики та ЗМІ часто називають зовнішню політику Сербії "сидінням на двох стільцях" - ЄС і Росії.