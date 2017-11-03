Доба в АТО: близько 30 обстрілів і один поранений

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За минулу добу бойовики 16 разів порушили перемир'я, заявили у прес-центрі штабу АТО.

Українські військові 13 разів відкривали у відповідь вогонь "з озброєння, що не заборонене мирними домовленостями", заявили у штабі.

Унаслідок бойових дій один військовий отримав поранення.

На луганському напрямку, після 18 години бойовики тричі били із гранатометів і великокаліберних кулеметів по військових біля Кримського.

Під вогонь із цієї ж зброї потрапив опорний пункт неподалік Лебединського, що на приморському напрямку.

На донецькому напрямку наприкінці доби застосовували гранатомети різних видів та стрілецьку зброю біля Луганського, Кам'янки та Бутівки. А з кулеметів обстрілювали підступи до Авдіївки та Зайцевого.

Бойовики звинувачують в порушенні перемир'я українських військових.