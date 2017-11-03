У Барселоні протестували через арешт екс-міністрів

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Тисячі каталонців протестували біля парламенту в Барселоні проти затримання восьми регіональних міністрів, яких звільнили з посад через референдум про незалежність Каталонії.

Учасники тримали каталонські прапори і плакати з написами "Свободу політичним в'язням". Схожі протести відбулися і в інших каталонських містах.

Політичні партії і громадські групи регіону засудили рішення суду про затримання каталонських чиновників.

Чому затримали екс-міністрів?

До суду у Мадриді напередодні прийшли вісім з 14 каталонських екс-міністрів.

Суд вирішив, що чиновники можуть залишити країну, або знищити докази, тому прийняв рішення про їхнє затримання.

Екс-чиновники прийшли відповісти на питання слідчих, де їх і затримали. Прокурори звинувачують їх в організації заколоту, підривній діяльності й нецільовому використанні державних коштів.

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Серед затирманих віце-президент розпущеного уряду (Женералітату) Каталонії Уріол Жункерас, міністр внутрішніх справ Жоакім Форн, міністр закордонних справ Рауль Ромева і міністр юстиції Карлес Мундо.

Прокурори також прагнуть отримати загальноєвропейський ордер на арешт для усунутого з посади каталонського лідера Карлеса Пучдемона і чотирьох інших екс-міністрів, які проігнорували виклики до суду.

Пан Пучдемон вимагає звільнення своїх соратників і гарантій справедливого суду. Поки в Мадриді засідав суд, усунутого каталонського лідера бачили в Брюсселі.

Копирайт изображения RADIO TELEVISION ESPANOLA Image caption Пучдемон в Бельгії

Федеральний прокурор Бельгії заявив, що рішення будуть ухвалювати після отримання ордера.

Адвокат пана Пучдемона заявив, що його клієнт буде співпрацювати з владою в Іспанії та Бельгії.

Від часу каталонського референдуму про незалежність, який пройшов 1 жовтня, і який влада Іспанії заборонила й оголосила незаконним, країну охопила конституційна криза.

Минулого тижня прем'єр Іспанії Маріано Рахой запровадив у Каталонії пряме правління з Мадрида, розпустив каталонський парламент і скликав дострокові вибори на 21 грудня.

Центральний банк Іспанії в четвер застеріг про "значні ризики та економічні витрати" через кризу і попередив про можливість рецесії економіки Каталонії. Невизначеність вже вдарила по туризму в регіоні, свідчать перші дані.