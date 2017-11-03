Співробітник Twitter в день звільнення деактивував аккаунт Трампа

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У четвер з Twitter несподівано зник аккаунт президента США Дональда Трампа, який часто користується цією соцмережею.

Аккаунт не працював 11 хвилин, після чого його відновили, повідомило керівництво соцмережі.

Як повідомляється, @realdonaldtrump деактивував один із співробітників компанії, який працював в ній останній день.

Попри те, що обліковий запис не працював лише 11 хвилин, компанія Twitter почала розслідування цього інциденту.

Дональд Трамп, який часто користується Twitter і має в ньому 41,7 млн підписників, ніяк не прокоментував цю подію.

У четвер увечері користувачі Twitter, зайшовши на сторінку Трампа, побачили повідомлення: "Вибачте, ця сторінка не існує".

Після відновлення аккаунту пан Трамп опублікував твіт, присвячений планам республіканців скоротити податки.

@POTUS, офіційний акаунт президента США, працював нормально.

Компанія Twitter заявила, що розбереться в події і зробить так, щоб таке більше не повторилося.

Керівництво компанії заявило: "Провівши розслідування, ми встановили, що це було зроблено співробітником Twitter зі служби технічної підтримки, який працював в компанії останній день. Ми проводимо повне внутрішнє розслідування".

Дональд Трамп відкрив свій аккаунт в Twitter у 2009 році.

Президент США активно використовує соцмережі для політичних заяв, висловлювання власних думок з різних питань і для нападок на своїх політичних опонентів.

Він робив це в ході передвиборної кампанії 2016 року і продовжив цю практику, перебуваючи на президентській посаді.