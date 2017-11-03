Керівника БПП у Сєвєродонецьку вбили - губернатор

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Лідера фракції "БПП "Солідарність" у Сєвєродонецькій міськраді Сергія Самарського вбили. Про це повідомив губернатор Луганської області Юрій Гарбуз у Facebook.

Політика, за даними Гарбуза, вбили ввечері у четвер, 2 листопада.

Тривають слідчі дії.

"Виявлення і притягнення до відповідальності винних - обов'язок правоохоронних органів і наш борг перед світлою пам'яттю Сергія. Мої співчуття близьким і рідним!" - написав губернатор.

На сторінці Сергія Самарського у Facebook з'явилися повідомлення про співчуття.

Останній пост у Facebook депутата був від 1 листопада. У ньому він закликав депутатів "Опозиційного блоку" прийти на сесію міськради.