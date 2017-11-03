Неподалік Трускавця утворилося нове карстове провалля

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На Львівщині неподалік курортного міста Трускавець утворилося нове карстове провалля, яке загрожує високовольтним лініям та дорозі "Дрогобич - Трускавець". Про це повідомили у Львівській ОДА.

Провалля, в якому може поміститися легковий автомобіль, утворилось в полі неподалік села Модричі, Дрогобицького району.

Річка Вишниця почала впадати у провалля і розмивати його. Воно має орієнтовні розміри 3 на 2 м та глибину понад 3 м. Неподалік розміщується рудник №2 ПАТ "Стебницьке гірничо-хімічне підприємство "Полімінерал".

Яма розміщена на відстані 500 м від найближчих житлових будинків села, за 500 м від дороги "Дрогобич - Трускавець" та за 50 м від високовольтної лінії електропередач. Провалля обгородили.

Мер Трускавця заявив, що яма утворилась через воду.

"Я б це проваллям не називав. Вода знайшла собі легшу дорогу і заповнює пустоти від виробітків Полімінералу. За оцінками спеціалістів, 10 з 12 млн. кубічних метрів пустот вже заповнені розсолом. Заповниться весь бувший рудник розсолами - небезпека провалів значно зменшиться", - зазначив мер у Facebook.

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Наприкінці вересня поблизу села Модричі вже утворювалося провалля земної поверхні, його діаметр був кілька сотень метрів, глибина - 50 м. В яму впали дві електроопори.

Провал ґрунту на цій ділянці виробітку експерти прогнозували раніше, адже прісна вода ріки роками підмивала землю, йдеться на сайті Трускавецької міськради.