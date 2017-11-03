Сирійська армія взяла під контроль "останній оплот" "ІД" в Сирії

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Останній оплот угрупування "Ісламська держава" на території Сирії, місто Дейр-ез-Заур, звільнили від екстремістів, повідомили сирійські державні ЗМІ.

За повідомленнями очевидців з інших джерел, кілька вогнищ опору ще залишаються, і сирійська урядова армія веде бої за підтримки російської авіації і ліванського шиїтського угрупування "Хезболла".

"Місто повністю звільнене від тероризму", - повідомило в п'ятницю вранці державне телебачення.

Провінція Дейр-ез-Заур мала стратегічне значення для "ІД", оскільки розташована поблизу кордону з Іраком.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Армія Асада не встигла зняти дорожні щити "ІД" на в'їзді в Дейр-ез-Заур

Армія Башара Асада довгий час тримала облогу Дейр-ез-Заура. Активний наступ почався 4 вересня, коли урядові сили прорвали оборону бойовиків. Його підтримувала масована атака російських сил, що бомбили місто.

Сирійські демократичні сили, - озброєна опозиція, яку підтримує США, - зі свого боку ведуть наступ на територію, зайняту "ІД". В деяких місцях їхні позиції і армію Башара Асада розділяють лише кілька кілометрів.

У жовтні бойовиків "Ісламської держави" вигнали зі сходу Сирії - проамериканський альянс сирійських курдів і арабських сил взяв під свій повний контроль місто Ракка, так звану столицю самопроголошеної "халіфату" "ІД".

Копирайт изображения AFP Image caption Армія Башара Асада довгий час тримала облогу Дейр-ез-Заура

Міноборони Росії повідомляло про більш ніж 80 бойових вильотів в районі Дейр-ез-Заура. Там же на початку вересня загинули двоє російських військовослужбовців, які супроводжували автомобільну колону. Вони потрапили під мінометний обстріл з боку "ІД".

Провінція Дейр-ез-Заур і її столиця перебувала в руках "Ісламської держави" більше трьох років. Однак запеклі бої, що супроводжувалися бомбардуваннями, йшли в цій частині Сирії і до приходу ісламістів, коли сирійська урядова армія воювала з опозицією. За час громадянської війни близько 350 тисяч місцевих жителів були змушені залишити свої будинки.