"Антонов" обслуговуватиме російські "Руслани" попри санкції

Копирайт изображения TASS/Marina Lystseva Image caption Ан-124 - один з найбільших транспортних літаків в світі

Незважаючи на розрив економічних зв'язків Росії і України, державне підприємство "Антонов" продовжує і продовжуватиме обслуговувати важкі транспортні літаки Ан-124 "Руслан", що належать російській авіакомпанії "Волга-Дніпро", повідомили ВВС в українській компанії.

Це перш за все стосується подовження терміну служби літаків - за міжнародними авіаційним правилам, це може робити тільки компанія-розробник літака, яка має спеціальний документ - сертифікат типу.

"ДП "Антонов" зобов'язаний виконувати цю роботу як розробник авіаційної техніки", - заявили у компанії.

Продовження терміну служби дозволяє комерційній авіакомпанії надалі використовувати повітряні судна. Термін роботи кожного літака визначається компанією-виробником, проте після його закінчення він може бути подовжений. Інакше "Антонов" міг би вимагати припинити експлуатацію цих літаків.

Україна запровадила масштабні санкції проти Росії у відповідь на анексію Криму у 2014 роцу, а також військовий конфлікт на Донбасі, в розпалюванні якого Київ звинувачує Москву. До переліку російських компаній, з якими українським організаціям заборонено співпрацювати, потрапили багато великих авіаперевізників, зокрема "Аерофлот".

Російські компанії можуть самостійно обслуговувати Ан-124, які будувалися на ульяновському підприємстві "Авіастар", але продовження терміну роботи - формальна вимога міжнародного авіаційного законодавства.

Згідно з документами, розміщеними на сайті "Антонов", терміни роботи "Русланів", що належать компанії "Волга-Дніпро", продовжували у 2014-му, 2015-му, 2016-му і в одному випадку у 2017 році. Документ містить номери ухвалених рішень про продовження термінів роботи всіх бортів Ан-124. У кожному номері рішення вказано рік його ухвалення і тип повітряного судна.

Термін роботи трьох Ан-124 авіакомпанії "Волга-Дніпро", згідно з цим документом, закінчується у 2018 році, у ще трьох літаків він закінчується у 2019 році, у двох - у 2020-му, і ще два літаки зможуть літати до 2021-го і 2024 року.

Терміни роботи Ан-124, що належать міністерству оборони Росії, згідно з цим документом, вже закінчилися.

У Росавіації сказали ВВС, що всі питання з обслуговування літаків російська авіакомпанія і українське підприємство вирішують індивідуально, на державному рівні жодних контактів щодо цього питання немає.

Авіакомпанія "Волга-Дніпро" відмовилася відповідати на запит ВВС.

"Для відомств цивільної авіації представники організації-розробника зобов'язані залишатися контактними особами у вирішенні проблем, які можуть вимагати розробки коригувальних заходів. [...] ДП "АНТОНОВ" виконував і виконує свої зобов'язання організації-розробника щодо продовження ресурсів і термінів роботи літаків марки "Ан" - заявили у авіакомпанії "Антонов" у відповідь на запит ВВС.

У відповідь на питання, чи буде компанія "Антонов" обслуговувати і продовжувати термін роботи літаків Ан-124 російського підприємства "Волга-Дніпро" у 2018 році й надалі, коли у деяких з них закінчиться термін роботи, українська компанія відповіла: "ДП "АНТОНОВ" зобов'язане виконувати цю роботу як розробник авіаційної техніки".