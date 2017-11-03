Із початком продажів iPhone X акції Apple різко зросли

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Варість акцій Apple підскочила впродовж годин після того, як перші iPhone X опинилися у магазинах.

Оглядачі кажуть, що запуск продажів впритул наблизив Apple до того, аби стати першою компанією, вартість якої перевищить трильйон доларів.

По тому, як акції зросли на 5%, ринкова вартість компанії підвищилася до 900 млрд доларів.

У третьому кварталі продажі Apple зросли на 12% - до 52.6 млрд доларів.

Керівник компанії Тім Кук заявив, що очікує продовження буму продажів на весь передсвятковий період, оскільки саме зараз на полицях з'явився iPhone X: "Ми очікуємо, що останній квартал забезпечить наші рекордні продажі".

У п'ятницю покупці у десятках країн вишукувалися у черги перед фірмовими магазинами компанії, очікуючи початку продажів нової моделі. У Британії вона коштує 999 фунтів.

Модель, яка відзначає десяту річницю запуску iPhone, не матиме легендарної кнопки "home" і може бути розблокована за допомогою сканування обличчя.

Копирайт изображения AFP Image caption Фанати Apple стояли у чергах напереодні початку продажів iPhone X

Тім Кук каже, що його компанія рухається "на повну пару" завдяки відновленню продажів у Китаї, рекордних продажів через App Store, а також підвищеному попиту на останні моделі iPhone.

У липні-вересні цього року компанія продала понад 46.6 мільйонів телефонів. Це на 3% більше, ніж рік тому. Ці продажі забезпечили майже 30 млрд доларів - половину доходів компанії.

Інші продукти - Mac, iPad та Apple Watch - також непогано продаються. Зростання їхніх продажів обчислюються двозначними цифрами.

Компанія також має інші напрямки діяльності, що швидко зростають. Серед них - App Store, Apple Pay та служба музичної підписки.

Ці підрозділи забезпечили компанії ще 8.5 мільярдів доларів доходів за третій квартал, що на 34% більше, ніж за той самий період минулого року.

Хоча витрати компанії також зросли, Apple повідомляє про загальні прибутки у понад 10,7 млрд доларів за третій квартал.

У майбутнє із доповненою реальністю?

У четвертому кварталі Apple очікує отримати доходи у 84-87 млрд доларів. Це стане рекордом для компанії.

Тім Кук заявив, що запуск iPhone X дозволив Apple очолити розвиток технологій доповненої реальності.

Він твердить, що ці технології здатні "змінити усе". Наприклад, покупці зможуть подивитися, як виглядатимуть меблі у їхній кімнаті ще до того, як зробити покупку:

"Я вважаю, що вони (технології доповненої реальності. - Ред.) є безмежними, і Apple має унікальну можливість, аби вести перед у цій сфері".

3 листопада продажі розпочалися у понад 50 країнах світу, зокрема, у Австралії, Японії, Китаї, Великій Британії, Індії та США.

Однією із перших країн стала Австралія, де черга до центрального фірмового магазину Apple Store розтяглася на кілька кварталів.

У Токіо у черзі перед Apple Store до відкриття магазину стояли 500 людей. В Лондоні у чергу до флагманського магазину Apple почали ставати ще з 31 жовтня.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що у багатьох містах місця у черзі продаються, а перші покупці iPhone Х перепродають їх.