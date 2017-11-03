МВФ вимагає антикорупційний суд перед тим, як дати транш

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Врегулювання проблеми із ціною на газ для населення, ухвалення законів про приватизацію і антикорупційний суд - такі головні умови надання Україні четвертої порції позики назвав голова представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман.

При цьому він зауважив, що проблема боротьби із корупцією має безпосереднє економічне значення:

"Корупція коштує Україні 2% економічного росту, а відтак, боротьба із нею є питанням економічного процвітання".

Йоста Люнгман також повідомив, що наразі експерти МВФ провадять оцінку нещодавно ухваленої пенсійної реформи, яка також була серед умов отримання траншу.

Крім того, представник МВФ заявив, що питання земельної реформи і зняття мораторію на продаж землі хоч і не входять до найтерміновіших "маяків", не зняті з порядку денного.

"Ми не відмовилися від цієї реформи. Ми вирішили її відкласти на 2018 рік, для того, щоб дати час на її комплексну розробку і досягнення консенсусу у суспільстві", - заявив пан Люнгман на конференції в Києві.

Водночас серед реформ, які вже працюють, він назвав оздоровлення банківської системи, запровадження плаваючого валютного курсу, створення НАБУ та реформу енергетичного сектора.

Суперечлива формула

Із перерахованих представником МВФ критеріїв для отримання чергового траншу позики більшість належить до зобов'язань, які Київ взяв на себе згідно із Меморандумом про співпрацю з МВФ.

Проте одна проблема "вигулькнула" досить несподівано, і пов'язана із постановою, яку уряд ухвалив ще на початку року.

Закон "При ринок природного газу", який набрав чинності з 1 жовтня 2015 року, передбачає, що усі поставки газу мають здійснювати за цінами, що вільно встановлюються угодами між постачальником і споживачем.

Проте у законі є і винятки, до яких належить і постачання газу населенню.

Постанова №187, ухвалена урядом 22 березня, передбачала, що до 1 липня урядовці обчислять, а з 1 жовтня застосують нову формулу ціни на газ для населення з урахуванням "імпортного паритету". Це мало додати "ринковості" до визначення ціни газу для населення.

Проте влітку уряд заявив, що підстав для підвищення ціни на газ немає, а відтак, ціна не зросте.

Така позиція уряду наразилася на критику з боку головного міжнародного кредитора України - МВФ.

МВФ вимагає, аби український уряд дотримувався своїх зобов'язань щодо реформи ринку газу, зокрема, не втручався у ринкове ціноутворення.

Проте український уряд наполягає, що низькі доходи українців не дозволяють більшості з них сплачувати ринкову ціну на газ, а субсидії, які мали б захищати незаможних, вже отримують понад 60% домогосподарств.

Переговори в штаб-квартирі МВФ на початку жовтня не принесли результатів, а після них в НБУ заявили, що очікують надходження чергового траншу вже на початку наступного року, а не наприкінці поточного, як очікувалося раніше.

Втім, міністр фінансів Олександр Данилюк, після повернення із Вашингтона заявив, що можливість отримання грошей МВФ до кінця року все ще зберігається.

Тепер він каже, що переговори з МВФ щодо формули ціни на газ для населення все ще тривають.