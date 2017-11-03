Нацбанк: ВВП та інфляція будуть більшими, ніж очікували

Копирайт изображения UNIAN Image caption Осінь принесла відчутне подорожчання харчів

Зростання української економіки буде швидшим за попередні прогнози, але й темпи інфляції також будуть більшими, ніж очікували, - йдеться у квартальному інфляційному звіті НБУ.

Зокрема, Національний банк покращив прогноз росту ВВП України у 2017 році з 1.6% до 2.2%.

Водночас у Нацбанку визнають, що інфляція вийшла за прогнозовані межі. У вересні вона сягнула 16,4% у порівнянні із вереснем минулого року.

Втім, на кінець року, як очікують в НБУ, ціни зростатимуть трохи повільніше, і на кінець року інфляція складе 12,2%. Але це так само суттєво вище за попередній прогноз - 9,1%.

Серед причин експерти Нацбанку називають підвищення соціальних стандартів, зокрема, мінімальної зарплатні, і затримку із надходженням позик МВФ.

Наступний транш від головного кредитора лише на початку 2018 року.

Час повертати борги

У НБУ також звертають увагу, що у 2018-2021 роках Україна має повертати своїм кредиторам понад 7 млрд доларів щороку. При цьому пік виплат припадає на 2019 рік.

Але вже зараз очевидно, що не всі виплати можна буде перекрити новими позиками. Так, за прогнозами НБУ, наступного року Україна може розраховувати на 3,5 млрд дол. від МВФ і на 0,5 млрд дол. від Світового банку.

Ще 1,5 мільярди можуть надійти від розміщення єврообігацій. Крім того, за розрахунками НБУ, у наступні два роки до 3 млрд доларів мають зрости прямі іноземні інвестиції.

Цього року вони трохи перевищать 2 млрд доларів.

За таких умов, вважають у Нацбанку, продовження співпраці з МВФ і проведення реформ для пришвидшення економічного зростання є критичними для того, аби усі борги були сплачені вчасно.

"Продовження співпраці з МВФ полегшує доступ до фінансування від інших міжнародних організацій, а також є індикатором прогресу в структурних реформах і відповідно - інвестиційної привабливості країни", - йдеться у звіті НБУ.