Біля місця загибелі Самарського знайшли ще один труп - прокуратура

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Біля місця вбивства голови "БПП" у Сєвєродонецькій міськраді Сергія Самарського знайшли ще один труп. Про це повідомила речниця прокуратури Луганської області Ганна Зикова.

Однак, за її словами, поки не ясно, чи можна пов'язувати ці два вбивства.

Прокуратура розглядає кілька версій вбивства. "Політична та активна журналістська діяльність депутата, особисті неприязні стосунки або вбивство з хуліганських мотивів", - перерахувала пані Зикова в ефірі телеканалу "112 Україна".

Також серед версій вбивства є діяльність юридичної фірми, власником якої він був.

Раніше речниця поліції Луганської області Тетяна Погукай заявила, що головною версією вбивства Самарського розглядається його політична діяльність.

Знайшли з розбитою головою

Наразі відомо, що Сергій Самарський зник напередодні вдень.

"О 17-й годині він телефонував своїй дружині і казав, що зайде до магазину і буде йти додому. О 18-й жінка йому зателефонувала, але телефон уже був вимкнений", - розповіла ВВС Україна речниця поліції Луганщини Тетяна Погукай.

Дружина Сергія Самарського одразу звернулася до правоохоронців, і поліція з залученням додаткових сил, зокрема батальйону "Луганськ-1", розпочала пошуки в місті.

Тіло політика знайшли о пів на першу ночі недалеко від будинку, де він жив, з ознаками насильницької смерті - розбитою головою.

Сергію Самарському було 55 років, він народився у Сєвєродонецьку. Працював директором юридичної фірми "Фагот".

У 2014 році балотувався у депутати Верховної Ради як самовисуванець, але програв. На місцевих виборах 2015 року Сергій Самарський вже очолював список БПП і став депутатом міської ради.