Австралійські какаду нищать кабелі за мільярд доларів

Image caption Какаду зазвичай вибирають фрукти, дерево або кору дерев, але не кабелі.

Какаду в Австралії атакують широкосмугову мережу, яка коштує багато мільйонів доларів.

Компанія National Broadband Network (NBN) заявила, що вже витратила десятки тисяч доларів на ремонт кабелів, які жують птахи.

Австралійського провайдера вже критикують за повільність зв'язку. За останніми повідомленнями, провайдер посідає 50-е місце у світі за швидкістю інтернету.

За оцінкою NBN, витрати різко зростатимуть, якщо збільшиться кількість пошкоджень кабелів.

Копирайт изображения NBN Image caption Кабелі пошкоджено настільки, що вони не підлягають ремонту

Швидкість інтернету в Австралії хотіли збільшити, бо у багатьох розвинених країнах цей показник вищий (у середньому 11,1 мегабіт на секунду).

У країні для цього запустили національний інфраструктурний проект із телекомунікацій, який планують завершити у 2021 році.

Але інженери, повертаючись на об'єкти, знов знаходять пожовані та потерті кабелі. Винуватці - какаду, тип папуги, який зазвичай їсть фрукти, горіхи, деревину та кору.

NBN доводиться замінювати силові та волоконні кабелі, на які компанія щоразу витрачає десятки тисяч доларів. За їхніми словами, ця сума вже сягнула понад 61 тис. доларів.

Звичку поїдання кабелів "є набутою", - зазначила Reuters спеціаліст із поведінки тварин Гізела Каплан. "Це не в їхньому стилі".

На її думку, колір та розташування кабелів могли привернути увагу птахів.

"Вони постійно гострять свої дзьоби і, як наслідок, нападають та розривають усе, на що натрапляють.

"На жаль, їм сподобалися наші кабелі. Коли цих птахів ціла зграя, стримати їх дуже важко", - повідомив проектний співменеджер Кедріан Бресланд у статті на сайті компанії у п'ятницю.

"Я думаю, ось вам і Австралія: якщо до вас не дістануться павуки та змії - це зроблять какаду".

Компанія каже, що зараз встановлює захисний корпус, який коштує всього 14 австралійських доларів за одиницю, що дозволить захистити кабелі від птахів у майбутньому та зберегти мільярдну мережу.