Для сина Авакова не вистачило електронного браслета - НАБУ

Копирайт изображения UNIAN Image caption Директор НАБУ Артем Ситник під час засідання Комітету ВРУ з питань запобігання та протидії корупції 3 листопада 2017 року

Для сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександра немає електронних браслетів, аби виконати рішення суду. Про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

"Браслетів зараз зайвих для того, щоб виконати рішення суду, в Міністерства внутрішніх справ немає", - сказав він.

Пан Ситник зауважив, що у НАБУ не має права закуповувати браслети, а "поліція їх не дає".

Втім очільник відомства висловив думку, що Аваков-молодший навряд чи виїде з України.

Рішення суду

1 листопада фігуранту "справи рюкзаків" - синові очільника МВС Арсена Авакова Олександру суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Також суд зобов'язав Авакова-молодшого носити так званий "електронний браслет", і повідомляти органи слідства про зміну адреси свого проживання.

Копирайт изображения facebook.com/grytsenko.alex Image caption Детективи НАБУ проводили обшуки у справі про розтрату коштів при закупівлі рюкзаків для МВС

У ЗМІ раніше з'являлися повідомлення, що рюкзаки придбали через підприємства, підконтрольні Олександру Авакову, сину міністра МВС.

Арсен Аваков раніше заявляв, що ні він, ні його родина не мають стосунку до постачальників рюкзаків МВС. За його словами, процедура закупівлі рюкзаків була прозорою.

У лютому 2016 року у Youtube з'явилося відео з прихованої камери, на якому видно, як нібито син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков домовлявся з ймовірно екс-заступником глави МВС Сергієм Чеботарем про поставку рюкзаків для підрозділів міністерства.

У програмі журналістських розслідувань "Схеми" зазначили, що це відео може стати доказом у справі про розкрадання коштів під час закупівлі рюкзаків.