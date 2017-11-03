Анна Вінтур очолила список найвпливовіших жінок - Forbes

  • 3 листопада 2017
Анна Вінтур Копирайт изображения Getty Images

Журнал Forbes визнав найвпливовішою жінкою у розважальній індустрії і мас-медіа головну редакторку журналу Vogue Анну Вінтур.

Анна Вінтур керує американським виданням Vogue з 1988 року і є арт-директором видавничої компанії Conde Nast. У 2008 році вона стала кавалером Ордена Британської імперії.

У списку 15-ти найвпливовіших жінок також співачка Бейонсе і Тейлор Свіфт і письменниця Джоан Роулінг.

Forbes складає свій щорічний список, враховуючи дохід кожної конкретної персони, кількість згадувань цього імені в ЗМІ і загальне реноме.

Facebook і Google стоять осторонь

Аналітик тенденцій у мас-медіа Аліса Ендерс пояснює, чому пані Вінтур обрали лідером у цьому списку: "Чому Анна Вінтур номер один? Це дуже просто: Шеріл Сандберг із Facebook і Сюзан Войчітскі з Google немає у списку".

Вона також уточнює, що Forbes навмисно відокремили рекламних геніїв Facebook і Google попри те, що дві ці компанії є "велетнями рекламної індустрії".

Анні Вінтур також вдалося витіснити Бонні Хаммер, яка посіла друге місце і очолює американську мовну компанію NBCUniversal.

"Анна Вінтур - найбільш впливова жінка в друкованій пресі через те, що Vogue є вершиною смаку і жіночої моди. Вона - втілення комерційного світу моди по обидва боки Атлантики. Анна Вінтур представляє континент, який дав новий імпульс британським і американським будинкам моди", - пояснює пані Ендерс.

Повний список:

  • Aнна Вінтур - арт-директор Conde Nast
  • Бонні Хаммер - голова NBCUniversal
  • Стейсі Снайдер - голова/виконавчий директор 20th Century Fox
  • Бейонсе Ноулз-Картер - співачка
  • Маргарита Симоньян - головний редактор RT
  • Дана Уолден - виконавчий директор Fox Television Group
  • Кетрін Вайнер - головний редактор газети Guardian
  • Донна Ленглі - голова Universal Pictures
  • Зенні Минтон Беддоуз - головний редактор журналу Economist
  • Кетлін Кеннеді - президент Lucasfilms
  • Аріанна Хаффінгтон - співзасновник Huffington Post
  • Тейлор Свіфт - співачка
  • Джоан Роулінг - письменниця
  • Шоба Бхарти - голова HT Media
  • Пріянка Чопра - акторка/посол доброї волі ООН

Новини на цю ж тему