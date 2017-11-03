Анна Вінтур очолила список найвпливовіших жінок - Forbes
Журнал Forbes визнав найвпливовішою жінкою у розважальній індустрії і мас-медіа головну редакторку журналу Vogue Анну Вінтур.
Анна Вінтур керує американським виданням Vogue з 1988 року і є арт-директором видавничої компанії Conde Nast. У 2008 році вона стала кавалером Ордена Британської імперії.
У списку 15-ти найвпливовіших жінок також співачка Бейонсе і Тейлор Свіфт і письменниця Джоан Роулінг.
Forbes складає свій щорічний список, враховуючи дохід кожної конкретної персони, кількість згадувань цього імені в ЗМІ і загальне реноме.
Facebook і Google стоять осторонь
Аналітик тенденцій у мас-медіа Аліса Ендерс пояснює, чому пані Вінтур обрали лідером у цьому списку: "Чому Анна Вінтур номер один? Це дуже просто: Шеріл Сандберг із Facebook і Сюзан Войчітскі з Google немає у списку".
Вона також уточнює, що Forbes навмисно відокремили рекламних геніїв Facebook і Google попри те, що дві ці компанії є "велетнями рекламної індустрії".
Анні Вінтур також вдалося витіснити Бонні Хаммер, яка посіла друге місце і очолює американську мовну компанію NBCUniversal.
"Анна Вінтур - найбільш впливова жінка в друкованій пресі через те, що Vogue є вершиною смаку і жіночої моди. Вона - втілення комерційного світу моди по обидва боки Атлантики. Анна Вінтур представляє континент, який дав новий імпульс британським і американським будинкам моди", - пояснює пані Ендерс.
Повний список:
- Aнна Вінтур - арт-директор Conde Nast
- Бонні Хаммер - голова NBCUniversal
- Стейсі Снайдер - голова/виконавчий директор 20th Century Fox
- Бейонсе Ноулз-Картер - співачка
- Маргарита Симоньян - головний редактор RT
- Дана Уолден - виконавчий директор Fox Television Group
- Кетрін Вайнер - головний редактор газети Guardian
- Донна Ленглі - голова Universal Pictures
- Зенні Минтон Беддоуз - головний редактор журналу Economist
- Кетлін Кеннеді - президент Lucasfilms
- Аріанна Хаффінгтон - співзасновник Huffington Post
- Тейлор Свіфт - співачка
- Джоан Роулінг - письменниця
- Шоба Бхарти - голова HT Media
- Пріянка Чопра - акторка/посол доброї волі ООН