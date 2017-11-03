Анна Вінтур очолила список найвпливовіших жінок - Forbes

Копирайт изображения Getty Images

Журнал Forbes визнав найвпливовішою жінкою у розважальній індустрії і мас-медіа головну редакторку журналу Vogue Анну Вінтур.

Анна Вінтур керує американським виданням Vogue з 1988 року і є арт-директором видавничої компанії Conde Nast. У 2008 році вона стала кавалером Ордена Британської імперії.

У списку 15-ти найвпливовіших жінок також співачка Бейонсе і Тейлор Свіфт і письменниця Джоан Роулінг.

Forbes складає свій щорічний список, враховуючи дохід кожної конкретної персони, кількість згадувань цього імені в ЗМІ і загальне реноме.

Facebook і Google стоять осторонь

Аналітик тенденцій у мас-медіа Аліса Ендерс пояснює, чому пані Вінтур обрали лідером у цьому списку: "Чому Анна Вінтур номер один? Це дуже просто: Шеріл Сандберг із Facebook і Сюзан Войчітскі з Google немає у списку".

Вона також уточнює, що Forbes навмисно відокремили рекламних геніїв Facebook і Google попри те, що дві ці компанії є "велетнями рекламної індустрії".

Анні Вінтур також вдалося витіснити Бонні Хаммер, яка посіла друге місце і очолює американську мовну компанію NBCUniversal.

"Анна Вінтур - найбільш впливова жінка в друкованій пресі через те, що Vogue є вершиною смаку і жіночої моди. Вона - втілення комерційного світу моди по обидва боки Атлантики. Анна Вінтур представляє континент, який дав новий імпульс британським і американським будинкам моди", - пояснює пані Ендерс.

Повний список: