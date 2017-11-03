У клубі в київській "Арені" вибухнула піротехніка - поліція

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У Києві невідомі кинули у хол розважального закладу невстановлену піротехніку, ніхто не постраждав. Про це повідомила речниця Нацполіції Оксана Блищик.

За її словами, до поліції звернувся чоловік о 21.25 год. і повідомив, що чув вибух.

"Постраждалих немає, пошкоджений вхід у заклад. За попередньою інформацією, двоє-троє осіб кинули невідомі піротехнічні предмети і втекли", - повідомили у поліції.

За словами очевидців, біля Арени стоять пожежники, швидка, три машини поліції і вибухово-технічна служба.