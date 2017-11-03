Каталонія: Іспанія видала ордер на арешт Пучдемона

Копирайт изображения AFP Image caption Пан Пучдемон перебуває у Бельгії, але заявляє, що політичного притулку там не проситиме

Верховний суд Іспанії видав європейський ордер на арешт відстороненого лідера Каталонії Карлеса Пучдемона і чотирьох його соратників, які виїхали до Бельгії.

Крім пана Пучдемона ордер видали:

Мерітчель Серре, колишньому міністру сільського господарства

Антоні Коміну, колишньому міністру охорони здоров'я

Луїсу Пучу, колишньому міністру культури

Кларі Понсаті, колишньому міністру освіти

Повідомляються, що деякі з них просили дозволу постати перед судом за допомогою відеозв'язку.

Ці п'ятеро колишніх політиків у четвер не з'явилися на засідання Верховного суду в Мадриді, під час якого групу інших колишніх членів регіонального уряду взяли під варту.

Ще одного колишнього члена уряду Санті Вілу, відпустили під заставу в 50 тисяч євро. Пані Віла подала у відставку ще до проголошення Каталонією незалежності.

Заарештованих міністрів звинувачують у заколоті, підривної діяльності і розтраті державних коштів. У разі визнання їх винними в спробі заколоту їм загрожує до 30 років позбавлення волі.

Регіональний парламент проголосував за проголошення незалежності від Іспанії через тиждень після неконституційного референдуму про незалежність, який організував уряд Каталонії 1 жовтня.

Жодна з країн не визнала незалежність Каталонії, а центральна влада Іспанії застосувала 155-у статтю, яка вводить пряме правління у регіоні.

Європейський ордер на арешт: що далі?

Після того як суддя Верховного суду Іспанії видає європейський ордер на арешт (EAW), його направлять до бельгійської прокуратури, якій дається 24 години на те, щоб ухвалити рішення про обґрунтованість вимог. Якщо вони визнають цей ордер, їм надають 15 днів на арешт пана Пучдемона та інших чотирьох каталонських політиків. Якщо всі зазначені в ордері (або хоча б один з них) подадуть апеляцію, то процес може затягнутися ще 15 на днів.

Після арешту підозрюваних Бельгія має протягом 60 днів передати їх Іспанії. Але якщо заарештовані не висуватимуть юридично обґрунтовані заперечення, передати їх можуть за декілька днів.

Країна може відхилити європейський ордер на арешт, якщо є побоювання, що екстрадиція порушить права підозрюваного. Підставами для відхилення запиту на арешт і видачу підозрюваних може стати дискримінація за релігійними, расовими або політичними мотивами. Ще однією причиною невиконання ордера може бути побоювання, що підозрюваний не отримає справедливого судового розгляду в країні запиту.

У ЄС є список із 32 злочинів, тому будь-яке із них може стати підставою для видачі, якщо передбачене покарання становить не менше трьох років ув'язнення.

Однак ані "заколоту", ані "підбурювання до заколоту" в цьому списку немає.

У п'ятницю вранці в інтерв'ю бельгійському телебаченню Карлес Пучдемон заявив, що готовий взяти участь у позачергових регіональних виборах у Каталонії, які призначили на грудень.

Копирайт изображения EPA Image caption Заарештованих міністрів помістили в ізолятор без права виходу під заставу

Раніше на прес-конференції у Брюсселі пан Пучдемон заявив, що не планує просити політичного притулку у бельгійської влади. Свій від'їзд із Іспанії він пояснив міркуваннями "безпеки і свободи" і сказав, що готовий повернутися, якщо Мадрид гарантує йому справедливий судовий розгляд.

Карлес Пучдемон займав пост президента Каталонії до проголошення незалежності регіону і продовжує вважати себе президентом новопроголошеної "Республіки Каталонія".