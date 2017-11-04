Білий дім відкидає висновки звіту про клімат

Копирайт изображения AFP Image caption Підвищення рівня моря загрожує затопити узбережжя Маршаллових островів

Білий дім назвав перебільшеними висновки масштабного дослідження змін клімату, укладеного 13 федеральними службами США.

Це дослідження суперечить твердженням американського президента Дональда Трампа і кількох членів його адміністрації.

Як стверджує дослідження, "вкрай імовірно" те, що головною причиною глобального потепління є наслідки людської діяльності.

Речник Білого дому зазначив, що дослідження підтверджує жвавий науковий аналіз і дискусії, однак тут же додав, що клімат "повсякчас змінюється".

Перший заступник прес-секретаря Білого дому Радж Шах сказав, що наразі не існує певності щодо того, наскільки клімат на Землі вразливий до викидів вуглекислого газу.

Сам Дональд Трамп, який розпочав велике дипломатичне турне країнами Азії, у минулому заявляв, що концепція глобального потепління була вигадана китайцями, щоби зменшити конкурентну здатність американських виробників.

Навесні цього року він оголосив, що припиняє участь США в Паризькій угоді щодо кліматичних змін.

Апокаліптичні прогнози

Особливий науковий звіт про клімат, схвалений Білим домом, був укладений американськими вченими з різних спеціалізованих федеральних програм.

У ньому сказано, що саме людська діяльність з "дуже високим ступенем імовірності" приводить до швидкого потепління в світі і матиме погані наслідки для США і цілого світу.

Серед прогнозів учених:

До кінця століття рівень води в світовому океані може зрости на 2,4 метра

Зросте загроза посух і повеней

Почастішають лісові пожежі і бурі зі страшними наслідками

Дослідження, що охоплює майже 500 сторінок, доходить висновку, що нинішній період є "найтеплішим в історії сучасної цивілізації".

У звіті американських вчених сказано, що саме наслідки людської діяльності, особливо викиди парникових газів, є ключовою причиною глобального потепління.

"Іншого переконливого пояснення не існує", - сказано в дослідженні.