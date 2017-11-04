Netflix розірвала співпрацю зі Спейсі після секс-скандалу

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Компанія Netflix заявила, що розриває співпрацю з актором Кевіном Спейсі, якого звинувачують в сексуальних домаганнях.

На цьому тижні Netflix на невизначений час призупинила виробництво серіалу "Картковий будинок", в якому Спейсі грав одну з головних ролей і також працював виконавчим продюсером.

Тепер компанія оголосила, що відмовляється від будь-якої спільної роботи з актором.

"Netflix не братиме участі в будь-якому подальшому виробництві "Карткового будинку" за участю Кевіна Спейсі [...] Ми також вирішили, що не будемо продовжувати працювати над випуском фільму "Гор", в якому Кевін Спейсі брав участь як актор і продюсер", - йдеться в заяві компанії.

Раніше в п'ятницю ЗМІ повідомили, що британська поліція почала щодо Спейсі розслідування у справі про домагання.

Таблоїд Sun написав, що чоловік, якому на момент передбачуваного злочину було 23 роки, звернувся зі скаргою на Спейсі у вівторок.

Лондонська поліція підтвердила, що розслідує інцидент з насильством по відношенню до чоловіка, що стався в 2008 році. У поліції не стали уточнювати, чи йде мова про звинувачення на адресу Спейсі.

За даними Sun, британський актор (його ім'я не називають), стверджує, що Кевін Спейсі зайнявся з ним оральним сексом, поки він спав.

Скандал навколо Спейсі розгорівся після того, як американський актор Ентоні Репп, відомий за роллю лейтенанта Стамеца в серіалі "Зоряний шлях: Діскавері", поскаржився на сексуальні домагання.

В інтерв'ю виданню BuzzFeed Репп розповів, що в 1986 році, коли йому було 14 років, Спейсі намагався схилити його до сексу. За словами Репп, це сталося після вечірки вдома у Спейсі, коли всі гості розійшлися.

"Він підхопив мене, як наречений наречену. Я почав викручуватися, мовляв, що відбувається? Він поклав мене на ліжко і ліг зверху", - розповів Репп. За його словами, в цей момент Спейсі був сильно п'яним.

Реппу вдалося вирватися і втекти, але те, що трапилося дуже налякало і травмувало його, зізнався актор.

Він додав, що розповісти про інцидент він вирішив на тлі скандалу, що розгорівся навколо американського продюсера Харві Вайнштейна.

Сам Спейсі заявив, що не пам'ятає такого випадку, але вибачився перед Реппом.

Володар премії "Оскар" сказав, що дуже шкодує про те, що Реппу довелося довгі роки жити з цими переживаннями.

Крім того, Спейсі, який ретельно приховував подробиці свого особистого життя, заявив, що історія Реппа дала йому мужності зізнатися у своїй гомосексуальності.

Однак ця заява Кевіна Спейсі викликало обурену реакцію ЛГБТ-спільноти в США.

Пізніше CNN повідомила, що знімальний майданчик "Карткового будинку" перетворився у "токсичне" місце через постійні домагання Спейсі. Телекомпанія посилалася на вісім учасників зйомок, які попросили про свою анонімність.