Доба в АТО: троє поранених, десятки обстрілів

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За минулу добу бойовики 29 разів порушили перемир'я, сили АТО 17 разів відкривали вогонь у відповідь. Троє українських військових отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

Бойовики активізували "вогневі провокації фактично вздовж усієї лінії розмежування", зазначили у штабі.

Так, найбільш гаряче було на донецькому напрямку. Майже з 18 години і до опівночі бойовики били з гранатометів та кулеметів по військових біля Авдіївки.

"Українські воїни жорстко відповідали противнику. У результаті цього протистояння, близько 19 години отримав поранення один наш військовослужбовець", - заявили у штабі АТО.

Під вогонь піхотного озброєння увечері потрапили опорні пункти біля Пісків, Зайцевого, шахти Бутівка та двічі неподалік Луганського. А у районі Троїцького бойовики застосовували міномети калібру 120 міліметрів.

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На луганському напрямку, неподалік Новоолександрівки, унаслідок обстрілу бойовиків з великокаліберного кулемету отримав поранення ще один військовослужбовець сил АТО.

Крім того з мінометів калібру 82 міліметри стріляли на підступах до Трьохізбенки. Весь спектр піхотного озброєння бойовики застосовували біля Станиці Луганської, Новозванівки, Валуйського.

На приморському напрямку під вогнем проросійських бойовиків опинилися українські укріплення на околицях Талаківки і Тарамчука.

Бойовики звинувачують в порушенні перемир'я українських військових.