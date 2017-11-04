Червоний Хрест "загубив" $5 млн пожертвувань на боротьбу з Еболою

Копирайт изображения ЕРА Image caption 10 тисяч людей загинули від Еболи в Африці

Понад п'ять мільйонів доларів гуманітарної допомоги, зібраних на боротьбу з епідемією лихоманки Ебола в Західній Африці, зникли через шахрайство і корупцію, визнали представники Червоного Хреста.

Аудитори під час розслідування виявили закупівлі за завищеними цінами, виплати зарплат неіснуючим працівникам, а також фальшиві митні рахунки.

Спалах Ебола в 2014-2016 роках забрав життя щонайменше 10 тисяч людей.

Для боротьби з епідемією організували масштабну гуманітарну операцію, на яку зібрали мільйони доларів.

У той час як Ебола поширювалася у Ліберії, Сьєрра-Леоне і Гвінеї, Міжнародна федерація Червоного Хреста в Женеві розподіляла фінансові пожертвування між національними товариствами Червоного Хреста в цих країнах - загальна сума склала близько 100 млн доларів.

Розслідування аудиторів Червоного Хреста виявило, що в Ліберії 2,7 млн доларів зникли в результаті поставок за завищеними цінами і виплат фіктивним працівникам.

У Сьєрра-Леоне співробітники гуманітарної організації, ймовірно, змовились з працівниками місцевих банків і змогли отримати понад два мільйони доларів. У той час як в Гвінеї, де розслідування поки триває, близько мільйона доларів зникло через підроблені митні рахунки.

Представники Червоного Хреста заявили ВВС, що дуже шкодують про втрату коштів.

Організація заявила, що має намір зробити жорсткішими фінансові правила і притягнути до відповідальності всіх винних.

Шахрайство з пожертвуваними грошима - нічний кошмар будь благодійної організації, зазначає кореспондент ВВС Імоджен Фоукс.

Червоний Хрест - найвідоміша в світі гуманітарна організація і підсумки розслідування, ймовірно, згубно позначаться на ній.