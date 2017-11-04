Волкер і Сурков обговорять миротворців на Донбасі 13 листопада

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чи з'являться миротворці на Донбасі. Це питання обговорюватимуть у Сербі представники США і Росії

Спеціальний представник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер зустрінеться з помічником президента Росії Владиславом Сурковим 13 листопада в Белграді. Про це пан Волкер повідомив журналістам у Вашингтоні.

У столиці Сербії сторони обговорять принципи можливого розміщення миротворчих сил ООН на Донбасі.

Як розповів представник Держдепу, в питанні миротворців Росія і США поки не досягли домовленостей. "Ми поки не дійшли згоди в цьому", - зазначив він.

Перша зустріч Владислава Суркова і Курта Волкер пройшла 21 серпня в Мінську. Помічник президента РФ назвав цю зустріч корисною і конструктивною.

Місія неможлива?

На початку вересня світові лідери почали активно обговорювати ініціативу запровадження на Донбасі миротворчої місії під егідою ООН.

Україна запропонувала таку місію на всій території непідконтрольних районів, включно з кордоном між Україною та Росією.

Росія нібито підтримала ідею з миротворцями, але тільки на лінії розмежування між окремим районами Донбасу та підконтрольними Києву територіями. Українську позицію підтримали США та західні союзники.

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"Специфіка того, що було запропоновано Росією, більше розділить Україну, аніж зробить щось корисне", - оцінював позицію Росії пан Волкер.

Вже 7 жовтня Волкер вдруге зустрівся з Сурковим для обговорення Донбасу та миротворців. Проте, судячи зі скупих повідомлень після зустрічі, особливих домовленостей не досягли.

За день до цього Верховна Рада ще на рік продовжила особливий порядок самоврядування окремих районів Донбасу, чого вимагають Мінські угоди.

Проте 19 жовтня Володимир Путін на дискусійному клубі "Валдай" зробив заяву, яка показала його позицію щодо миротворців і Донбасу - закриття кордону з Росією нібито призведе до різанини. Цим він, фактично, поставив крапку у розмовах, чи пристане Росія на умови місії миротворців, про які говорять Україна та США.

Наприкінці жовтня представник Держдепартаменту США відвідав Україну п'ятий раз.