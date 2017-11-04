В Одесі впала стіна у багатоквартирному будинку

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У Малинівському районі Одеси ввечері в п'ятницю впала стіна багатоквартирного житлового будинку. Про це повідомили у ДСНС в Одеській області.

Це був двоповерховий житловий будинок з черепашника. Його побували ще 1917-го року.

Обвал стався на рівні другого поверху, на площі близько 10 кв. м. Обвалилися елементи зовнішньої стіни і арки з боку внутрішнього двора будинку по вул. Степовій, 48.

Жертв і постраждалих немає. Підрозділи ДСНС евакуювали 10 людей.

Через обвал пошкоджено газовий трубопровід і електромережа будівлі. Є загроза подальшого руйнування аварійної стіни.

Газ та електрику у будинку відключили.

Всього через руйнування пошкоджено чотири квартири, в яких мешкає 13 людей.

Мешканці постраждалих квартир переночували у родичів. Їм зараз шукають житло. Рятувальники вже розібрали завали.