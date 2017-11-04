У Києві маршрутка наїхала на людей: загинуло подружжя
У Києві біля станції метро "Героїв Дніпра" маршрутка наїхала на людей на зупинці. Загинуло двоє людей. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва у Facebook.
- Кількість загиблих у ДТП в Харкові зросла до шести
- Український футболіст Роман Стоцький загинув в ДТП
Під колеса маршрутки потрапило подружжя - жінка і чоловік, 1952 та 1953 років народження, місцеві жителі. Жінка загинула на місці, а чоловік помер у "швидкій" дорогою до лікарні.
Ще одна травмована жінка у лікарні.
У поліції розповіли, що коли на зупинку громадського транспорту прибув тролейбус, він зупинився в другому ряду для висадки пасажирів. З нього почали виходити люди, в цей час маршрутка заїжджала до першого ряду і збила двох людей.
На місці ДТП працюють патрульні поліцейські.
Водія маршрутки опитують, його перевірятимуть на вміст алкоголю в крові.