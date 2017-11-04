У Києві маршрутка наїхала на людей: загинуло подружжя

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У Києві біля станції метро "Героїв Дніпра" маршрутка наїхала на людей на зупинці. Загинуло двоє людей. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва у Facebook.

Під колеса маршрутки потрапило подружжя - жінка і чоловік, 1952 та 1953 років народження, місцеві жителі. Жінка загинула на місці, а чоловік помер у "швидкій" дорогою до лікарні.

Ще одна травмована жінка у лікарні.

У поліції розповіли, що коли на зупинку громадського транспорту прибув тролейбус, він зупинився в другому ряду для висадки пасажирів. З нього почали виходити люди, в цей час маршрутка заїжджала до першого ряду і збила двох людей.

На місці ДТП працюють патрульні поліцейські.

Водія маршрутки опитують, його перевірятимуть на вміст алкоголю в крові.