З України йдуть дощі

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Погоду в Україні найближчої доби визначатиме тепла повітряна маса і поле підвищеного атмосферного тиску, дощів не прогнозується. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У західній і південній частині країни місцями очікується туман. Істотних опадів не прогнозують.

У Києві 5 листопада без істотних опадів. Температура вночі 5-7 градусів тепла, вдень близько 10 градусів.

6 листопада в Україні опадів не буде. Вітер південно-східний, східний, 3-8 м/с. Вночі, вранці місцями туман.

Температура вночі 0-5 градусів тепла, вдень 6-11 градусів, на півдні та Закарпатті до 14 градусів тепла; в Карпатах вночі 0-5 морозу, вдень 2-7 градусів тепла.

У Києві 6 листопада без опадів. Температура вночі 2-4 градусів тепла, вдень близько 10 градусів.