Екс-радник Трампа зізнався в зустрічах з керівниками Росії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Картер Пейдж на початку "нульових" мав у Росії бізнес

Колишній радник виборчого штабу Дональда Трампа із зовнішньої політики Картер Пейдж на засіданні комітету Палати представників з розвідки підтвердив факт спілкування з російським віце-прем'єром Аркадієм Дворковичем.

Відповідаючи на запитання демократа зі штату Каліфорнія Адама Шиффа, він визнав, що контакт відбувся на конференції з нагоди чергового випуску в Російській економічній школі в Сколкові в липні 2016 року, повідомила New York Times.

Пейдж підтвердив цю інформацію телеканалу CNN в п'ятницю ввечері. За його словами, це було "не більше, ніж обмін привітаннями між людьми на публічному заході".

У попередніх інтерв'ю Пейдж стверджував, що спілкувався в Москві лише з вченими і "кількома бізнесменами, яких я знаю більше десяти років".

Торішня поїздка Пейджа в Москву привернула підвищену увагу, оскільки він виступив на конференції з промовою, що значною мірою перегукувалася з поглядами на світову політику російського президента Володимира Путіна.

"Вашингтон та інші західні столиці знизили потенціал прогресу [у відносинах з Росією] своєю часто лицемірною прихильністю до ідей демократизації, боротьби з нерівністю і корупцією і зміни режимів", - заявив, зокрема, співробітник штабу кандидата Трампа.

На засіданні комітету Палати представників у четвер було зачитано вголос електронного листа Пейджа старшому раднику Трампа, нині міністру юстиції США Джефу Сешнсу, в якому він доповів про враження від своїх зустрічей у Москві. Його зміст наразі не розголошують.

Копирайт изображения Getty Images Image caption 45-річний Аркадій Дворкович у російському уряді відповідає за ПЕК і вважається людиною, наближеною до прем'єра Дмитра Медведєва

Невдовзі після поїздки до Москви Пейдж покинув передвиборчий штаб Трампа.

У грудні 2016 року, вже як приватна особа, він ще раз їздив до російської столиці, за його словами, щоб "зустрітися з лідерами ділового та інтелектуального світу".

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков тоді заявив, що в Кремлі не мали жодних контактів з Пейджем і дізналися його ім'я зі ЗМІ.

Запитання множаться

На засіданні комітету Палати представників США Пейджа запитували також про його чотириденну поїздку до Будапешта на початку вересня минулого року. Він відповів, що їздив в Угорщину як турист, оглядав пам'ятки, катався на теплоході Дунаєм, відвідав джазовий клуб і не зустрічався там ні з одним росіянином.

31 жовтня спецпрокурор Роберт Мюллер, який розслідує російське втручання в американські вибори, повідомив, що інший співробітник штабу Трампа, Джордж Пападопулос, зустрічався в 2016 році з неофіційними представниками Москви, які обіцяли йому компромат на Гілларі Клінтон.

46-річний Картер Пейдж працював у передвиборчому штабі Дональда Трампа з березня по серпень 2016 року. Раніше він закінчив військово-морську академію в Аннаполісі і прослужив п'ять років у флоті.

Пішовши у відставку, в 2004-2007 роках працював у московському офісі Merrill Lynch, потім заснував власну інвестиційну фірму Global Energy Capital. Його діловим партнером був, зокрема, заступник голови фінансового департаменту "Газпрому" Сергій Яценко.

У 2013 році ФБР допитало Пейджа в зв'язку з розмовою на енергетичному симпозіумі між ним і російським громадянином, викритим як офіцер російської розвідки. Пейдж сказав, що вважав співрозмовника бізнесменом.