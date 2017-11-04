У Москві поліція затримала кількадесят учасників "Руського маршу"

Image caption "Руські марші" проводяться в Москві з 2005 року, але тепер число їх учасників вимірюється не тисячами, а сотнями

Московська поліція затримала кілька десятків учасників акції націоналістів "Руський марш", яка повинна була пройти в районі Любліно на південному сході Москви, але фактично виявилася зірвана після того, як четверо з п'яти заявників відмовилися від проведення ходи.

Як повідомив Інтерфаксу співголова незареєстрованої "Партії націоналістів" Іван Білецький, загалом на акції затримали понад 70 осіб. За його словами, серед затриманих - усі організатори акції.

Раніше Білецький, який перебуває за межами Росії, повідомив, що активіста "Партії націоналістів" Андрія Петровського затримали в суботу вранці в нього на квартирі, а напередодні на вимогу Генпрокуратури були заблоковані ресурси організації в мережі "ВКонтакте".

На марш в Любліно спочатку зібралося, за оцінками журналістів, близько 500 осіб, але поліція заборонила нести банери, текст яких, за словами представників влади, не був узгоджений.

Четверо з п'яти організаторів підписали заяву про відмову від проведення маршу і закликали прихильників розійтися.

Правоохоронці затримали учасників акції, які мали намір почати ходу і, не зважаючи на заборону, почали викрикувати в мегафон гасла.

Разом із тим московська поліція відзвітувала про те, що хода відбулася, і в ній узяли участь близько 200 осіб.

Розійшлися в поглядах

Друга, узгоджена владою акція під назвою "Руський марш" пройшла біля метро "Жовтневе поле" на північному заході Москви.

Серед учасників акції, що зібрала близько 500 чоловік, були лідер незареєстрованої партії "Велика Росія" Андрій Савельєв та протоієрей Всеволод Чаплін.

Активісти пройшли до станції метро "Щукінська" з гаслами "Природні багатства - надбання народу", "Православні сім'ї Росії - порятунок" і "Геть олігархів!" і вимогами звільнити полковника Квачкова, засудженого за звинуваченням у підготовці збройного заколоту і замаху на Анатолія Чубайса.

День народної єдності 4 листопада було оголошено державним святом у Росії в 2004 році. Він був формально приурочений до річниці визволення Москви від польської окупації в 1612 році, але багато хто сприймав це свято як привід позбавити офіційного статусу річницю революції 1917 року, яка до того часу відзначалася 7 листопада.

Однак нове свято досить швидко почали використовувати націоналісти різного ступеня радикальності, влаштовуючи в цей день те, що вони називають "Руськими маршами".

У 2014 році російські націоналісти розійшлися в поглядах на українські події.

Прихильники так званої "Новоросії" почали збиратися в районі "Жовтневого поля", а в Любліно були ті, хто не підтримує політику Володимира Путіна щодо України.

Цього року українська тема не посідала ключового місця в порядку денному "Руських маршів".