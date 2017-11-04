Прем'єр-міністр Лівану пішов у відставку через побоювання замаху

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Прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі несподівано пішов у відставку, заявивши в телезверненні, що робить це з побоювань за своє життя.

"Я відчуваю, що проти мене зріє змова. Ми живемо в атмосфері, схожій на ту, що передувала загибелі мученика Рафіка Харірі", - сказав він, поклавши провину на підтримуваний Іраном шиїтський рух "Хезболла".

Батько політика Рафік Харірі, який також очолював уряд Лівану, загинув у вибуху замінованого автомобіля 14 лютого 2005 року.

Саад Харірі був прем'єром у 2009-2011 роках і знову повернувся на цю посаду в листопаді минулого року, пообіцявши "нову добу для Лівану" після двох років політичної нестабільності.

За словами Харірі, Іран "сіє страх і руйнування" в сусідніх країнах, в тому числі в Лівані.

Підтримуваний Тегераном рух "Хезболла" воює в Сирії на боці Башара Асада.

Харірі виступив зі своєю заявою, перебуваючи в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Невідомо, чи він має намір повертатися на батьківщину.

Останнім часом він кілька разів їздив до Саудівської Аравії, яка є головним регіональним опонентом Ірану.

На думку редактора Всесвітньої служби ВВС з арабським питань Себастьяна Ашера, відставка Харірі започаткує в Лівані новий виток нестабільності.

Іран заявив, що відставка Харірі спричинить напруженість у регіоні, і назвав звинувачення Харірі безпідставними.