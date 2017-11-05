Поліція затримала водія маршрутки, яка на смерть збила двох киян
Поліція Києва затримала водія маршрутки, якого підозрюють у смертельному наїзді на двох пішоходів поблизу станції метро "Героїв Дніпра".
Як повідомили у поліції Києва, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.
Мер Києва Віталій Кличко доручив перевірити ліцензії та стандарти роботи приватних перевізників столиці.
4 листопада у Києві біля станції метро "Героїв Дніпра" маршрутка наїхала на людей на зупинці. Загинуло двоє людей.
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Під колеса маршрутки потрапило подружжя - жінка і чоловік, 1952 та 1953 років народження, місцеві жителі. Жінка загинула на місці, а чоловік помер у "швидкій" дорогою до лікарні.
Ще одна травмована жінка перебуває у лікарні.
У поліції розповіли, що коли на зупинку громадського транспорту прибув тролейбус, він зупинився в другому ряду для висадки пасажирів. З нього почали виходити люди, в цей час маршрутка заїжджала до першого ряду і збила двох людей.
Правоохоронці опитують свідків та з'ясовують обставини трагедії.