Поліція затримала водія маршрутки, яка на смерть збила двох киян

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Поліція Києва затримала водія маршрутки, якого підозрюють у смертельному наїзді на двох пішоходів поблизу станції метро "Героїв Дніпра".

Як повідомили у поліції Києва, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Мер Києва Віталій Кличко доручив перевірити ліцензії та стандарти роботи приватних перевізників столиці.

4 листопада у Києві біля станції метро "Героїв Дніпра" маршрутка наїхала на людей на зупинці. Загинуло двоє людей.

Під колеса маршрутки потрапило подружжя - жінка і чоловік, 1952 та 1953 років народження, місцеві жителі. Жінка загинула на місці, а чоловік помер у "швидкій" дорогою до лікарні.

Ще одна травмована жінка перебуває у лікарні.

У поліції розповіли, що коли на зупинку громадського транспорту прибув тролейбус, він зупинився в другому ряду для висадки пасажирів. З нього почали виходити люди, в цей час маршрутка заїжджала до першого ряду і збила двох людей.

Правоохоронці опитують свідків та з'ясовують обставини трагедії.