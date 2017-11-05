Гольф, саміти та зустріч з Путіним: Трамп розпочав турне Азією

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Дональд Трамп розпочав 12-денне азійське турне й приїхав до Японії. Це буде найдовша поїздка по Азії президента США за останні 25 років.

Турне проходить у період високої напруги у стосунках з Північною Кореєю. Очікується, що Трамп підтримає Південну Корею та закликатиме Китай зайняти більш жорстку позицію щодо Пхеньяну.

У літаку президент США заявив журналістам, що розраховує на зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним під час поїздки.

"Я думаю, планується зустріч з Путіним. Ми хочемо від Путіна допомоги щодо Північної Кореї", - пояснив він.

Президент Трамп прибув на американську військову базу Йоката у неділю зранку. Виступаючи перед американськими військовими, він заявив: "Ніхто, жоден диктатор, жоден режим … не мають недооцінювати рішучість американців".

Пізніше у неділю Трамп має зустрітись з прем'єр-міністром Сіндзо Абе за обідом, а потім лідери двох країн мають намір зіграти у гольф.

Копирайт изображения Reuters Image caption Зустріч Трампа на базі Йокото

На шляху до Японії президент зробив зупинку в американському штаті Гавайї та відвідав меморіал у Перл-Харборі. У результаті нападу Японії на цю американську базу в 1941 році загинули понад дві тисячі моряків.

Трамп раніше різко висловлювався щодо Північної Кореї через активізацію ракетних та ядерних випробувань, які проводить КНДР. Проте, як повідомили раніше помічники президента, він не буде відвідувати демілітаризовану зону на кордоні між Півднем та Північчю.

Натомість він відвідає військовий комплекс США Кемп-Хамфіс біля Сеула.

У В'єтнамі Трамп візьме участь у саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Дананге, а також відвідає Ханой.

У фіналі турне президент США мав взяти участь у саміті з лідерами Асоціації держав Північно-Східної Азії у столиці Філіппін Манілі 13 листопада. Проте поїздку продовжили на один день, щоб Трамп також зміг потрапити на саміт країн Східної Азії.

Останнім американським президентом, який робив подібний марафон регіоном, був Джордж Буш-старший. Його турне відбулось у кінці 1991 року.