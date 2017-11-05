Стрілянина у Хмельницькому: п'ятеро поранених

Копирайт изображения hm.npu.gov.ua Image caption Під час стрілянини постраждав автомобіль BMW і обладнання приміщень для розіграшу лотерей

Зранку 5 листопада у Хмельницькому стався конфлікт зі стріляниною між двома групами людей, внаслідок якого поранення отримали п'ятеро учасників сутички, повідомили у поліції області.

За даними поліції, у результаті конфлікту між двома групами людей зруйнували обладнання двох приміщень для розіграшу лотерей.

Під час сутичок учасники застосували мисливську зброю та травматичні пістолети.

П'ятеро учасників конфлікту отримали поранення різного ступеню тяжкості, проте, як вказують у поліції, сторонні громадяни не постраждали.

У поліції вказують, що правоохоронці не дали змоги учасникам конфлікту зникнути з місця сутичок.