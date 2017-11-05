У Харкові розстріляли автомобіль і вбили водія

Копирайт изображения www.npu.gov.ua Image caption У Харкові розстріляли автомобіль, водій загинув

У центрі Харкова ввечері 4 листопада невідомі обстріляли автомобіль Audi, водій якого загинув на місці, повідомили у поліції Харківщини.

Правоохоронці встановлюють особу загиблого та розшукують нападників.

За даними агенції "УНІАН", яка посилається на очевидців події, нападники стріляли з автомата.