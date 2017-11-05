У Дніпрі грабіжники поранили 5 поліцейських

Копирайт изображения dp.npu.gov.ua/ Image caption У Дніпрі грабіжники поранили 5 правоохоронців

Квартирні крадії застосували гранати та поранили п'ятьох правоохоронців у ніч з 4 на 5 листопада, повідомила поліція Дніпропетровської області.

"Четверо поліцейських у складі слідчо-оперативної групи отримали численні осколкові поранення від вибуху гранати, патрульний поліцейський отримав дотичне поранення руки", - повідомили у поліції.

За даними поліції, під час виїзду на виклик "квартирна крадіжка" підозрювані почали чинити опір і застосували дві гранати та вогнепальну зброю.

Нападникам вдалось втекти, а постраждалим надали медичну допомогу.

Неспокійна ніч

Цієї ночі також у центрі Харкова невідомі обстріляли автомобіль Audi, водій якого загинув на місці.

Правоохоронці встановлюють особу загиблого та розшукують нападників.

За даними агенції "УНІАН", яка посилається на очевидців події, нападники стріляли з автомата.

Зранку 5 листопада у Хмельницькому стався конфлікт зі стріляниною між двома групами людей, внаслідок якого поранення отримали п'ятеро учасників сутички.