У Саудівській Аравії затримали 11 принців та мільярдера

Копирайт изображения Reuters Image caption Серед затриманих є принц Альвалід ібн Талал, відомий мільярдер, який має великі інвестиції у Twitter, Apple та низку інших компаній.

Комітет із боротьби з корупцією в Саудівській Аравії, який почав працювати у суботу, арештував 11 принців, чотирьох чинних міністрів та десятки колишніх посадовців, повідомляють місцеві ЗМІ.

Серед затриманих є принц Альвалід ібн Талал, відомий мільярдер, який має великі інвестиції у Twitter, Apple та низку інших компаній.

Згідно з рейтингом Forbes, затриманий принц є одним із найбагатших бізнесменів світу зі статками у 17 мільярдів доларів.

Імена інших затриманих поки невідомі.

За даними саудівського телеканалу Аль-Арабія, комітет оголосив про відновлення розслідувань щодо повені у Джідді в 2009 році та спалаху в 2012 році вірусу Mers - близькосхідного респіраторного синдрому.

Нове антикорупційне відомство очолив спадкоємний принц Мухаммед ібн Салман. За даними державної агенції Саудівської Аравії, у комітету є право видавати ордери на арешт, а також забороняти в'їжджати чи виїжджати з країни.

Копирайт изображения AFP Image caption Нове антикорупційне відомство очолив спадкоємний принц Мухаммед ібн Салман

Мухаммеда ібн Салмана призначили спадкоємним принцом влітку цього року, проте він давно вважається найвпливовішою людиною у Саудівській Аравії. Чистки політичної еліти, можливо, допоможуть більше посилити свою владу та здійснити заплановані реформи, вказує кореспондент ВВС Френк Гарднер.

Проте відсторонення від влади одразу кількох впливових політичних фігур може не сподобатись консервативним колам. Суспільство у Саудівській Аравії не звикло до подібних різких змін.

У суботу король Саудівської Аравії Салман замінив голову національної гвардії та командувача флоту. Офіційних пояснень цим перестановкам не було.

Раніше спадкоємний принц заявляв про намір провести реформи у Саудівській Аравії, зокрема активніше боротись з корупцією. Експерти приписують йому повний контроль над силовим блоком у державі.