Тайфун у В'єтнамі забрав щонайменше 27 життів

Копирайт изображения Reuters

Тайфун, який вирує у центральних та південних районах В'єтнаму, забрав щонайменше 27 життів, а понад двадцять людей зникли.

Тайфун "Дамрі" вдарив по В'єтнаму у суботу, а сила вітру досягала 90 кілометрів на годину.

Понад 40 тисяч будинків були пошкоджені, а в багатьох поселеннях відсутня електрика.

Повідомляють, що через шторм евакуювали 30 тисяч людей, у тому числі туристів.

Копирайт изображения AFP

Найбільш постраждалим виявилось курортне місто Няча́нг, яке розташоване за 500 кілометрів південніше міста Дананг, в якому світові лідери невдовзі мають зібратись на саміт. Туди запланував приїхати і Дональд Трамп.

Країни регіону часто страждають від штормів, від яких щороку гинуть багато людей.

Вчені вказують, що нинішній тайфун став одним з найсильніших у цьому регіоні за останні десятиріччя.