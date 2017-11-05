На Новий рік та Різдво в Україні буде шість вихідних

Копирайт изображения UNIAN Image caption Тривалих новорічних вихідних цього року не буде

На новорічні та різдвяні свята в Україні буде по три вихідних дні, повідомила урядова газета "Урядовий кур'єр".

Зокрема, вихідними будуть дні від суботи 30 грудня - до понеділка 1 січня, а також від суботи 6 січня - до понеділка 8 січня включно.

У повідомленні вказали, що відпочивати на новорічні та різдвяні свята українці будуть на один день менше, ніж минулого року.