На Новий рік та Різдво в Україні буде шість вихідних
- 5 листопада 2017
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На новорічні та різдвяні свята в Україні буде по три вихідних дні, повідомила урядова газета "Урядовий кур'єр".
Зокрема, вихідними будуть дні від суботи 30 грудня - до понеділка 1 січня, а також від суботи 6 січня - до понеділка 8 січня включно.
У повідомленні вказали, що відпочивати на новорічні та різдвяні свята українці будуть на один день менше, ніж минулого року.