"Райські папери": витік даних розкрив офшорні таємниці ультрабагатіїв

Копирайт изображения EPA Image caption Злиті документи виявили близько 10 млн фунтів (13 млн доларів) зі статків британської королеви, які інвестувалися в офшори

Величезний витік фінансових документів виявив, як могутні і ультрабагаті, включно із тими, хто керує статками британської королеви, таємно інвестують величезні суми у безподаткові офшорні зони.

Як свідчать документи, міністр торгівлі Дональда Трампа має частку в компанії, що працює із росіянами, які потрапили під санкції США.

Витік, що дістав назву "Райські папери", включає 13,4 млн документів, що здебільшого належать одній провідній компанії у офшорних фінансах.

Програма BBC Panorama увійшла до команди із майже 100 медіаорганізацій, що взялися за розслідування цих паперів.

Як і з минулорічним витоком , ці документи були отримані німецькою газетою Süddeutsche Zeitung, що скликала Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) для нагляду за ходом розслідувань.

Знахідки, оприлюднені у неділю, складають лише маленьку частину того, що ще розкриється упродовж тижня. Викриття стосуватимуться податків і фінансових оборудок сотень людей і компаній, чиї імена згадуються у отриманих документах.

Багато історій зосереджені на тому, як політики, транснаціональні корпорації, знаменитості і багатії використовують складні системи трастів, фондів і "компаній-одноденок", щоб захистити свої гроші від податківців чи сховати власні справи за завісою таємниці.

Переважна більшість транзакцій при цьому не містить будь-яких юридичних порушень.

Серед інших головних історій, оприлюднених у неділю:

Ключового радника канадського прем'єра пов'язали із офшорними схемами, які можуть коштувати країні мільйони доларів податків. Це загрожує поставити Джастіна Трюдо у незручне становище, адже сам прем'єр виступає за закриття безподаткових офшорних зон.

Лорд Ешкрофт, колишній заступник голови Консервативної партії Британії і її значний фінансовий донор, міг ігнорувати правила того, як здійснювалися його офшорні інвестиції. Інші документи вказують на те, що він, будучи членом Палати лордів, зберіг свій статус нерезидента Британії, попри повідомлення про те, що він став постійним резидентом - платником податків у Британії.

Питання щодо фінансування основного пакету акцій футбольного клубу "Евертон".

Інші медіаорганізації висвітлюватимуть і інші сторони історії, пов'язані з їхніми регіонами.

Як до цього причетна британська королева?

"Райські документи" показують, що близько 10 млн фунтів (13 млн доларів) із приватних статків королеви Єлизавети ІІ інвестовані у офшори.

Їх у фонди на Кайманових островах і на Бермудах вкладало Герцогство Ланкастерське, що забезпечує королеву прибутками і керує інвестиціями у межах її приватної власності у 500 млн фунтів стерлінгів.

У цих інвестиціях немає нічого незаконного, як і немає жодних свідчень, що королева не платить податків. Проте може постати питання, чи варто монарху інвестувати у офшори.

Незначні інвестиції виявили у лізингову компанію BrightHouse, яку звинувачували у наживанні на бідних, а також компанію Threshers - мережу британських магазинів, що збанкрутувала, заборгувавши 17,5 млн фунтів податків і залишивши без роботи 6 тисяч людей.

Герцогство заявило, що воно не причетне до рішень, зроблених фондами, і немає жодних свідчень того, що королева також мала будь-які відомості про окремі інвестиції, зроблені від її імені.

Герцогство також раніше заявляло, що приділяє "постійну увагу будь-яким діям чи упущенням, які можуть негативно вплинути на репутацію" королеви, яка, заявили там, має "великий інтерес" у своїх статках.

Вілбур Росс і Дональд Трамп

Вілбур Росс допомагав відвернути врятувати Дональда Трампа від банкрутства у 1990-х, і пізніше був призначений міністром торгівлі у адміністрації пана Трапма.

Документи виявили, що пан Росс має фінансові інтереси у судноплавній компанії, яка щороку заробляє мільйони доларів, транспортуючи нафту і газ для російської енергетичної компанії, серед акціонерів якої - зять Володимира Путіна і ще двоє осіб, що підпали під російські санкції.

Знахідка іще раз піднімає питання про російські зв'язки команди Дональда Трампа. Його президентство і так супроводжується звинуваченням у тому, що Росія вступила у змову з метою вплинути на підсумок минулорічних президентський виборів у США, хоч він називає ці звинувачення "фейковими новинами".

Звідки походить витік?

Більшість інформації походить від компанії під назвою Appleby, юридичної фірми, зареєстрованої на Бермудах, що допомагає клієнтам налаштовувати свою діяльність у іноземних юрисдикціях так, щоб платити найменше податків або не платити їх узагалі.

Її документи, а також інші дані, здебільшого, із корпоративних реєстрів карибських юрисдикцій, отримало видання Süddeutsche Zeitung. Воно не розкриває своїх джерел.

Видання каже, що розслідування становить інтерес для громадськості, адже досі дані, отримані із офшорів, неодноразово викривали правопорушення.

У відповідь на витік компанія Appleby заявила, що "задоволена відсутністю будь-яких свідчень про будь-які правопорушення - ані з нашого боку, ані з боку наших клієнтів". Там додали: "Ми не толеруємо незаконну поведінку".

Що таке офшори?

По суті це місце, що перебуває за межами законодавчого регулювання будь-якої країни, і куди компанії чи фізичні особи переводять гроші, статки чи прибутки з метою зниження податків.

Ці юрисдикції також відомі як безподаткові зони, або ж офшорні фінансові центри. Це здебільшого стабільні, таємні і надійні малі острівні країни, що при цьому бувають дуже різними залежно від того, як затято вони проводять перевірки щодо правопорушень.

Великим гравцем тут є, зокрема, Британія, і не лише тому що багато її заморських територій і коронних володінь є офшорними фінансовими центрами, але й тому, що багато юристів, бухгалтерів і банкірів, які працюють у офшорній сфері, базуються у Лондонському Сіті.

Справа тут і в ультра-багатих. Брук Гаррінгтон, автор книги "Капітал без кордонів: менеджери багатства і один відсоток", каже, що офшори не для 1% найбагатших. Вони для 0,01%. Статки навіть у близько 500 тисяч доларів просто не покриють збори, визначені у офшорних схемах, каже він.

Чому це впливає на нас і чому нам не має бути байдуже?

Це багато грошей. Компанія Boston Consulting Group стверджує, що в офшорах зберігаються 10 трлн доларів. Це приблизно дорівнює ВВП Британії, Японії і Франції разом узятих. Водночас така сума може виявитися ще доволі поміркованим припущенням.

Критики офшорів кажуть, що справа здебільшого у таємності, яка відкриває двері для правопорушень, і нерівності. Вони також кажуть, що дії урядів з метою прикрити ці схеми часто бувають повільними і неефективними.

Брук Гаррінгтон каже, що якщо багаті уникають податків, то платити їх змушені бідні: "Є мінімальна сума, якої потребує уряд, щоб функціонувати, і він компенсує те, що недоотримує від багатіїв і корпорацій, за рахунок нас".

Меґ Гілльєр, депутат-лейборист британського парламенту і голова Державного бухгалтерського комітету Британії заявила у коментарі BBC Panorama: "Ми маємо побачити, що відбувається у офшорах. Якби офшори не були таємними, тоді деякі з цих речей просто не могли б статися. Ми потребуємо прозорості і ми потребуємо, щоб на це пролилося світло".

Чим захищаються офшори?

Офшорні фінансові центри кажуть, що якби їх не існувало, не було б ніяких обмежень щодо того, які податки могли б стягувати держави. Вони кажуть, що не сидять на купах готівки, а діють як агенти, що допомагають перекачувати гроші по всьому світу.

Боб Ричардс, що був міністром фінансів Бермудських островів, коли BBC Panorama брала у нього інтерв'ю у межах свого розслідування, заявив, що це не його справа - збирати податки інших держав, і що держави мають розібратися із цим самостійно.

І він, і міністр Острова Мен Говард Куайле, у якого Panorama також брала інтерв'ю (Острів Мен є коронним володінням Британії і також відіграє значну роль у злитих документах), заперечують, що їхні юрисдикції слід розглядати як безподаткові зони, оскільки вони добре регулюються і цілком відповідають міжнародному законодавству фінансової звітності.

Компанія Appleby сама раніше заявляла, що офшорні фінансові зони "захищають людей, які стають жертвами злочинів, корупції чи переслідувань, ховаючи їх від продажних урядів".

"Райські папери" - це величезний стос злитих документів, що здебільшого належать офшорній юридичній компанії Appleby, разом із корпоративними реєстрами із 19 податкових юрисдикцій, що розкривають фінансову діяльність політиків, знаменитостей, корпоративних гігантів і бізнес-лідерів.

13,4 млн записів були передані німецькій газеті Süddeutsche Zeitung, і опісля поширені із Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (ICIJ). Програма Panorama очолила дослідження цих документів від імені ВВС у рамках глобального розслідування із залученням майже 100 інших медіаорганізацій із 67 країн. ВВС не знає джерела зливу документів.