Стрілянина в техаській церкві: 27 загиблих
Щонайменше 27 людей загинули після того, як стрілок відкрив вогонь у церкві у американському штаті Техас.
Напад стався у Першій у містечку Сатерланд Спрінгс у окрузі Вілсон.
Комісар поліції, що перебуває на місці подій, підтвердив загибель щонайменше 27 людей і поранення ще семи.
Управління ФБР у Сан-Антоніо заявило, що відправило на місце інциденту своїх агентів, і поки що не має жодного поняття про мотиви нападника.
Там також підтвердили, що стрілок був один, хоч слідчі розглядають і інші можливі версії.
Місцева команда телеканалу ABC - KSAT 12 - повідомила, що нападник увійшов до церкви близько 11:30 за місцевим часом (17:30 GMT). Канал також повідомляє, що його убили.
Фото і відео з місця подій демонструють огороджене поліцією місце інциденту.