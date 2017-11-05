Стрілянина в техаській церкві: 27 загиблих

Копирайт изображения KSAT Image caption Стрілянина сталася у баптистській церкві

Щонайменше 27 людей загинули після того, як стрілок відкрив вогонь у церкві у американському штаті Техас.

Напад стався у Першій у містечку Сатерланд Спрінгс у окрузі Вілсон.

Комісар поліції, що перебуває на місці подій, підтвердив загибель щонайменше 27 людей і поранення ще семи.

Управління ФБР у Сан-Антоніо заявило, що відправило на місце інциденту своїх агентів, і поки що не має жодного поняття про мотиви нападника.

Там також підтвердили, що стрілок був один, хоч слідчі розглядають і інші можливі версії.

Місцева команда телеканалу ABC - KSAT 12 - повідомила, що нападник увійшов до церкви близько 11:30 за місцевим часом (17:30 GMT). Канал також повідомляє, що його убили.

Фото і відео з місця подій демонструють огороджене поліцією місце інциденту.