За добу в зоні АТО поранили двох українських військових
За минулу добу бойовики 23 рази порушили перемир'я - двоє бійців ЗСУ отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Найактивніші дії бойовиків у другій половині дня фіксували неподалік Донецька - тут бойовики упродовж декількох годин випустили понад 100 снарядів із реактивних систем залпового вогню по опорних пунктах поблизу Авдіївки і Опитного.
Уночі стріляли по південно-східних околицях Авдіївки та Пісках.
На луганському напрямку обстрілювали позиції сил ЗСУ біля Новотошківського, Новоолександрівки та Луганського.
На приморському напрямку бойовики застосовували протитанкові гранатомети у районі Водяного.
Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.