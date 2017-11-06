За добу в зоні АТО поранили двох українських військових

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За минулу добу бойовики 23 рази порушили перемир'я - двоє бійців ЗСУ отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Найактивніші дії бойовиків у другій половині дня фіксували неподалік Донецька - тут бойовики упродовж декількох годин випустили понад 100 снарядів із реактивних систем залпового вогню по опорних пунктах поблизу Авдіївки і Опитного.

Уночі стріляли по південно-східних околицях Авдіївки та Пісках.

На луганському напрямку обстрілювали позиції сил ЗСУ біля Новотошківського, Новоолександрівки та Луганського.

На приморському напрямку бойовики застосовували протитанкові гранатомети у районі Водяного.

Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.